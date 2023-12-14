Son dakika Galatasaray haberi: Dursun Özbek’ten transfer açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a 1-0 yenilerek Devler Ligi'ne veda eden Galatasaray'da başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:



Türk sporunun marka değeri bu tür olaylarla zarar görmemesi lazım. Hepimizin ortak bir amacı var.

"HALİL UMUT MELER KÜSMEMELİ"

Türk sporunun marka değeri bu tür olaylarla zarar görmemesi lazım. Hepimizin ortak bir amacı var. Türk sporunu belli bir seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Halil Umut Meler en kariyerli hakemimiz. Onun Türk futboluna küsmemesi lazım. Tekrar aramızda görmekten memnun oluruz. İnşallah bu travmayı atlatır ve tekrar maçları yönetmeye başlar.

"TFF'YE GÜVENİYOR MUSUNUZ?"

Bu federasyon bizim seçtiğimiz bir federasyon. 'Güveniyor musunuz?' sorusunu kabul etmiyorum. Bu federasyonu biz seçtik. 6 ay önce seçtiğimiz federasyon için bu soru hoşuma gitmedi.

SOL BEK TRANSFER İTİRAFI!

Sol bek ihtiyacımız var. En kısa sürede bu sorunu halledeceğiz.