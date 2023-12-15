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Giriş Tarihi: 15.12.2023 12:04

Edin Dzeko Konferans'ta haftanın oyuncusuna aday!

Edin Dzeko Konferans’ta haftanın oyuncusuna aday!

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, Spartak Trnava'ya attığı 2 golle UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 'Haftanın Oyuncusu'na aday gösterildi.

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek Konferans Ligi'nde grubunu 1. sırada tamamladı.

Yıldız futbolcuların performansları dikkat çekerken UEFA'dan flaş bir açıklama geldi.

Sarı lacivertli takımın yıldız golcüsü Edin Dzeko, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 'Haftanın Oyuncusu' adayları arasında yer aldı.

Dzeko ile birlikte, Maccabi Tel Aviv forması giyen Zahavi, Legia Varşova'da oynayan ve bir dönem Galatasaray forması da giyen Josue, Genk'te başarılı oyuncusu Heynen de 'Haftanın oyuncusu' ödülüne aday gösterildi.

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Edin Dzeko Konferans'ta haftanın oyuncusuna aday!
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