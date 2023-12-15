Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe, Kayserispor mesaisine başladı
Giriş Tarihi: 15.12.2023 13:52

Fenerbahçe, Kayserispor mesaisine başladı

Fenerbahçe, Kayserispor mesaisine başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 17'nci haftasında 20 Aralık Çarşamba günü Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17'nci haftasında 20 Aralık Çarşamba günü Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sürdü, bireysel çalışmalarla da tamamlandı. Dün oynanan Spartak Trnava karşılaşmasında ilk 11'de görev alan oyuncular ise antrenmanı salonda yapılan rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gençlik dairesi üç çocuklarını aldı
Uğur Mumcu suikastında MOSSAD izi! 30 yıl sonra bomba iddia: İsrail'den gelen 5 kişi...
Hamas'tan dünyaya Gazze çağrısı: Tüm özgür insanlara seslenildi! 3 gün boyunca...
Son dakika: İYİ Parti'nin içindeki yeni grubu sabah.com.tr açıklıyor! Ekrem İmamoğlu durmuyor: "DAHA İYİLER" Teşkilatı...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: PFDK kararları açıklandı! İşte eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın cezası...
Son dakika: Başkan Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü: "Ateşkes için İsrail'e desteği çekin"
İnterpol tarafından aranıyordu! İstanbul'da yakalandılar: Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe!
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesi sonrası açıklama: ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına destek
SON DAKİKA: Meral Akşener'den misilleme geliyor! CHP'li isim İYİ Parti'ye katılıyor! Kritik görüşme en geç pazartesi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, Kayserispor mesaisine başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA