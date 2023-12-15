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Giriş Tarihi: 15.12.2023 08:58

Son dakika haberi: Lugano-Beşiktaş maçı sonrası Fatih Doğan'dan flaş sözler! "Gençler ders verdi"

Son dakika haberi: Lugano-Beşiktaş maçı sonrası Fatih Doğan’dan flaş sözler! Gençler ders verdi

Son dakika Beşiktaş haberi: UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Lugano'yu mağlup ederek D Grubu'ndaki ilk galibiyetini aldı ve turnuvaya veda etti. SABAH Spor yazarı Fatih Doğan da bu karşılaşmayı değerlendiren bir yazı kaleme aldı. İşte o ifadeler...

Son dakika Beşiktaş haberi: UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Lugano'yu mağlup ederek D Grubu'ndaki ilk galibiyetini aldı ve turnuvaya veda etti. SABAH Spor yazarı Fatih Doğan da bu karşılaşmayı değerlendiren bir yazı kaleme aldı.

GENÇLER DERS VERDİ

Beşiktaş, İsviçre'ye giderken görüntüsü şu şekildeydi: UEFA Konferans Ligi'ne havlu atmış, 5 futbolcusunu kadro dışı bırakmış, 9 futbolcusu sakat, hocası tartışılmaya başlanmış bir takım… Dün gece iki olumlu fotoğraf vardı. Birincisi; saha sonuçlarından bağımsız takımını maç boyunca destekleyen muhteşem bir taraftar. İkincisi; sahada yüreğini ortaya koyan genç futbolcular.

Sahada her türlü olumsuzluğa rağmen karakter koyup mücadele eden oyuncular. Kalede Ersin, sol bekte Çalımbay tarafından 11'de görev verdiği Emrecan Terzi, ikinci yarı oyuna giren Semih Kılıçsoy, Mustafa, Demir Ege, Emirhan Delibaş hem yeteneklerini hem de yüreklerini sahaya koydular. Ancak dikkatimi çeken Chamberlain'in hırsı ve mücadelesiydi. Kadro dışında kalan ya da kalmayan birçok futbolcuda göremediğimiz bu durum çok değerli.

Kadro dışında kalan bazı futbolcular kendilerini savunurken "Biz bir şey yapmadık" diye savunuyor. Kadro dışı kalmalarının temel nedeni zaten yapmaları gerekeni yapmamaları. Bizce yapılan bu kadro dışı hamlesindeki mesaj alınmıştır. Etkileri de dün görülmüştür. Mesaj şu; kimsenin yeri doldurulmaz değildir. Oynamak isteyen giydiği forma için hakkıyla mücadele etmek zorundadır.

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Son dakika haberi: Lugano-Beşiktaş maçı sonrası Fatih Doğan'dan flaş sözler! "Gençler ders verdi"
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