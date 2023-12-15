Son dakika haberi: Lugano-Beşiktaş maçı sonrası Fatih Doğan'dan flaş sözler! "Gençler ders verdi"

Sahada her türlü olumsuzluğa rağmen karakter koyup mücadele eden oyuncular. Kalede Ersin, sol bekte Çalımbay tarafından 11'de görev verdiği Emrecan Terzi, ikinci yarı oyuna giren Semih Kılıçsoy, Mustafa, Demir Ege, Emirhan Delibaş hem yeteneklerini hem de yüreklerini sahaya koydular. Ancak dikkatimi çeken Chamberlain'in hırsı ve mücadelesiydi. Kadro dışında kalan ya da kalmayan birçok futbolcuda göremediğimiz bu durum çok değerli.

Kadro dışında kalan bazı futbolcular kendilerini savunurken "Biz bir şey yapmadık" diye savunuyor. Kadro dışı kalmalarının temel nedeni zaten yapmaları gerekeni yapmamaları. Bizce yapılan bu kadro dışı hamlesindeki mesaj alınmıştır. Etkileri de dün görülmüştür. Mesaj şu; kimsenin yeri doldurulmaz değildir. Oynamak isteyen giydiği forma için hakkıyla mücadele etmek zorundadır.