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Giriş Tarihi: 16.12.2023 11:34

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'nın elması Edin Dzeko parlıyor

UĞUR ÇEM
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’nın elması Edin Dzeko parlıyor

Fenerbahçe’nin 37 yaşındaki yıldızı Edin Dzeko, performansıyla gençlere taş çıkartıyor. ‘Bosna Elması’ lakaplı futbolcu, 35 isabetli şutta 16 gole imzasını atarken %46 başarı değeri yakaladı. Tüm kulvarlarda 99 dakikada bir ağları bulan usta ayak, sarılacivertlilerin en gözde ismi oldu.

Spartak Trnava'yı 4-0 yenerek adını UEFA Konferans Ligi'nde grup lideri olarak son 16'ya yazdırmayı başaran Fenerbahçe'de Edin Dzeko, gösterdiği form grafiğiyle gözlerin pasını siliyor.

Art arda iki klas golüyle ve yaptırdığı penaltıyla rakibi nakavt edip averajla takımının grubunu zirvede bitirmesine yardımcı olan 37 yaşındaki santrfor, yaşının ötesinde bir performans sergiliyor. 21 karşılaşmada 23 gollük (16 gol-7 asist) katkı sağlayan Dzeko, sarı-lacivertli forma altında kaleye gönderdiği şutlar ve isabet oranındaki başarısıyla dikkat çekiyor.

GEÇEN SEZONU GEÇTİ
Bu sezon rakip kaleleri 35 kez tutturan 'Bosna Elması' lakaplı yıldız, şutlarının 16'sında fileleri buldu. Neredeyse her iki isabetli şutundan birini gol yapmayı başaran Dzeko, %46'lık başarı karnesiyle sivrilirken 99 dakikada bir fileleri sarstı.

Deneyimli futbolcu, geçen dönem İnter'de 52 maçta ulaştığı gol sayısını (14) sezon ortasında geride bıraktı. Ağları 1 kez daha sarsarsa 2021-22'de attığı 17 golü egale edecek.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'nın elması Edin Dzeko parlıyor
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