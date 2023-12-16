SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’nın elması Edin Dzeko parlıyor

GEÇEN SEZONU GEÇTİ

Bu sezon rakip kaleleri 35 kez tutturan 'Bosna Elması' lakaplı yıldız, şutlarının 16'sında fileleri buldu. Neredeyse her iki isabetli şutundan birini gol yapmayı başaran Dzeko, %46'lık başarı karnesiyle sivrilirken 99 dakikada bir fileleri sarstı.

Deneyimli futbolcu, geçen dönem İnter'de 52 maçta ulaştığı gol sayısını (14) sezon ortasında geride bıraktı. Ağları 1 kez daha sarsarsa 2021-22'de attığı 17 golü egale edecek.