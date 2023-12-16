Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Bakasetas'a "yeni sözleşme teklifi" iddialarını yalanladı
Giriş Tarihi: 16.12.2023 11:16 Son Güncelleme: 16.12.2023 11:20

Trabzonspor, Bakasetas'a "yeni sözleşme teklifi" iddialarını yalanladı

AA
Trabzonspor, Bakasetas’a yeni sözleşme teklifi iddialarını yalanladı

Trabzonspor Kulübü, sözleşmesi sezon sonu bitecek Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'a önerdiği sözleşmelerin haricinde yeni bir sözleşme teklifi sunmadığını bildirdi.

Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın yeni sözleşme teklifi ile alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Etik dışı ve spekülatif buna benzer haberler hem kulübümüze hem de futbolcularımıza zarar vermektedir" ifadesine yer verildi.

Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'a, daha önce kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıkladığı ve kabul edilmediğini belirttiği iki farklı sözleşme teklifi sunmuştu.

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Trabzonspor, Bakasetas'a "yeni sözleşme teklifi" iddialarını yalanladı
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