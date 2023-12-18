2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda ilk finalist Fluminense!

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından son lig şampiyonunun mücadele ettiği organizasyonun ilk yarı final müsabakasında, Brezilya temsilcisi Fluminense ile Mısır'ın El-Ehli takımları, Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'nda karşılaştı.
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmayı Fluminense, 71. dakikada penaltıdan Jhon Arias ve 90. dakikada John Kennedy'nin golleriyle 2-0 kazanarak finale kaldı.
Fluminense'nin finaldeki rakibi, Japonya ekibi Urawa Red Diamonds ile İngiltere'nin Manchester City takımı arasında yarın TSİ 21.00'de oynanacak maçın ardından belli olacak.