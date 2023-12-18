Ali Koç ve Hasan Arat bir araya geldi! Flaş 2011 Süper Kupa maçı sözleri...

KOÇ: "BU MAÇIN EN KISA ZAMANDA HAYATA GEÇİRİLMESİ GEREKİYOR"

Yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla birlikte Arat'a hayırlı olsun ziyaretine geldiklerini ifade ederek sözlerine başlayan Ali Koç, ortak sorunları ve Türk futbolunun gündemindeki konuları konuştuklarını dile getirdi.

Kulüplerin birbirlerine destek olacağı konular hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarının altını çizen Koç, "Sonuçta DNA'sına, tarihine, halkla olan ilişkilerine, Cumhuriyet'e sıkı sıkı bağlılığına, Atatürk değerlerine sıkı sıkı bağlı olmalarına bakıldığında, özellikle vatan konularında çok paralel değerli iki kulüpten bahsediyoruz." açıklamasını yaptı.

Ana hedefin sahada ve salonda rekabet edip, saha dışında da yapıcı olmak olduğunu vurgulayan Koç, kulüplerin sorunlarının, sıkıntılarının ve finansal durumlarının aynı olduğunu da belirtti.

2011 yılı Süper Kupa maçının oynanması için iki kulübün birlikte müracaat edeceğini yineleyen Koç, şöyle devam etti:

"Bizim buna müracaat etmeden federasyonun bunu organize etmesi gerekirdi. Bir önceki başkan Ahmet Nur Çebi'yle de aynı fikirdeydik. Ama federasyondan yeterince bir kımıldama görmedik. Ortak bir başvuru yapacağız. Tabii ki takvim çok sıkışık. En yakın zaman sanki bir sonraki sezon ligler başlamadan önce gibi görünüyor. Tabii bunun kararını futbolun amiri TFF verecektir. Bu maçın en kısa zamanda planlanıp hayata geçirilmesi gerekiyor. Ben buradaki sıcak, samimi, dostane, misafirperver karşılama için Sayın Başkan ve yönetim kuruluna da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu ziyaret, yapacağımız pek çok ziyaretin başlangıcı olur. Türk futbolunun buna ihtiyacı var. İyilik bulaşıcıdır. Sahada rekabet, saha dışında da yapıcı rekabet."

"RAHMİ BEY BUNU BENDEN İSTEYECEKTİR AMA VERMEYECEĞİM"

Ziyarete elleri boş gelmediklerini de belirten Ali Koç, şunları kaydetti:

"İki kulüp birbirlerine 100. yıl formalarını hediye etti. Biz Ata'mızın çok güzel bir portresini, fotoğrafını hediye ettik. İnşallah başkanımız ofisine asar. Onlar da bana hiçbir yerde bulamayacağımız, Rahmi Koç'un üyelik formunun çerçeveletilmiş halini hediye etti. Herhalde Rahmi Bey bunu benden isteyecektir ama vermeyeceğim."