‘2011 Süper Kupa finali için başvuru yapacağız’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat'ı dün Tüpraş Stadı'nda ziyaret etti. 3 saat süren görüşme sonrası ortak açıklama yapan ikili, 2011 Süper Kupa finalinin oynanması için TFF'ye başvurma kararı aldı. Kartal'ın başkanı Arat, "Beşiktaş'ın kapısı herkese açıktır.Herkes bizim dostumuzdur. Bunlarbüyük camialardır. Bu camialarınziyaretleri çok anlamlıdır.Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk.2010-11 Süper Kupa Finali'nioynamak için birlikteTFF'ye müracaat edeceğiz" dedi. Ali Koç ise şunları söyledi: "Sorunlarımız hepaynı. Ortak hareket ederekekonomimizi büyütme kararıaldık. Süper Kupa maçı var.Aslında önce TFF hareketegeçmeliydi. Takvim bu sezonçok sıkışık. En yakın zamangelecek sezon ligler başlamadanönce olur gibi duruyor.Tabii bunun kararını futbolunamiri olan TFF verecektir."
"RAHMİ BEY'E VERMEM!"
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a babası Rahmi Koç'un üyelik formunun çerçeveletilmiş halini hediye etti. Koç, "Rahmi Bey bunu benden ister ama vermeyeceğim" dedi.