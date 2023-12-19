‘2011 Süper Kupa finali için başvuru yapacağız’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat'ı dün Tüpraş Stadı'nda ziyaret etti. 3 saat süren görüşme sonrası ortak açıklama yapan ikili, 2011 Süper Kupa finalinin oynanması için TFF'ye başvurma kararı aldı. Kartal'ın başkanı Arat,dedi. Ali Koç ise şunları söyledi:Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a babası Rahmi Koç'un üyelik formunun çerçeveletilmiş halini hediye etti. Koç, "Rahmi Bey bunu benden ister ama vermeyeceğim" dedi.