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Giriş Tarihi: 19.12.2023

2011 Süper Kupa finali için başvuru yapacağız’

‘2011 Süper Kupa finali için başvuru yapacağız’

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un görüşmesinden sürpriz karar çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat'ı dün Tüpraş Stadı'nda ziyaret etti. 3 saat süren görüşme sonrası ortak açıklama yapan ikili, 2011 Süper Kupa finalinin oynanması için TFF'ye başvurma kararı aldı. Kartal'ın başkanı Arat, "Beşiktaş'ın kapısı herkese açıktır. Herkes bizim dostumuzdur. Bunlar büyük camialardır. Bu camiaların ziyaretleri çok anlamlıdır. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. 2010-11 Süper Kupa Finali'ni oynamak için birlikte TFF'ye müracaat edeceğiz" dedi. Ali Koç ise şunları söyledi: "Sorunlarımız hep aynı. Ortak hareket ederek ekonomimizi büyütme kararı aldık. Süper Kupa maçı var. Aslında önce TFF harekete geçmeliydi. Takvim bu sezon çok sıkışık. En yakın zaman gelecek sezon ligler başlamadan önce olur gibi duruyor. Tabii bunun kararını futbolun amiri olan TFF verecektir."

"RAHMİ BEY'E VERMEM!"
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a babası Rahmi Koç'un üyelik formunun çerçeveletilmiş halini hediye etti. Koç, "Rahmi Bey bunu benden ister ama vermeyeceğim" dedi.

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