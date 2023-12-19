Dünya şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit yurda döndü





HANDE BALADIN: ÇOK UZUN ZAMANDIR İSTEDİĞİMİZ BİR ŞAMPİYONLUKTU

Milli oyuncu Hande Baladın, emeklerinin karşılığını aldıklarını belirterek, "Çok uzun zamandır istediğimiz bir şampiyonluktu. Takımdaki herkesin emeği çok büyük. Bu emeğin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında iki Türk takımı final oynadı. VakıfBank'ı da tebrik ediyorum. Kazanan taraf biz olduğumuz için çok mutluyuz" açıklamasında bulundu.



Baladın, turnuvanın rüya takımına seçilememesiyle ilgili gelen bir soruya ise, "Benim için kupa kazanmak daha önemliydi. Her zaman bunun hayalini kurdum. Belki başka turnuvalara nasip olur, kaderim böyle galiba. İlk defa başıma gelmiyor" şeklinde cevap verdi.



NAZ AYDEMİR AKYOL: TURNUVANIN BAŞINDAN SONUNA KADAR BÜYÜYEN BİR EKİPTİK

Takımın tecrübeli isimlerinden Naz Aydemir Akyol ise yaptığı açıklamada, "2023'ü şampiyonlukla kapatmak büyük bir mutluluk. Çok güzel voleybol oynadık. Turnuvanın başından sonuna kadar büyüyen bir ekiptik. Çok hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.



ELİF ŞAHİN: ÇOK HAK ETTİK

Takımın pasörlerinden birisi olan ve aynı zamanda turnuvanın en iyi pasörü seçilen milli oyuncu Elif Şahin ise takımı tebrik ederek, "2016'dan sonra ilk defa bu kupayı alıyoruz. Çok hak ettik. Takımımı tebrik ediyorum. Bu benim büyük turnuvalarda aldığım ilk ödülüm. Çok güzel bir başarıyla geldiği için benim için unutulmaz olacak" diye konuştu.



IRINA VORONKOVA: DAHA ÇOK ALTIN MADALYA ALACAĞIZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM

Takımın tecrübeli isimlerinden Irina Voronkova, kazandıkları altın madalyanın başlangıç olduğunu vurgulayarak, "Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu daha başlangıç diyebilirim. 7 senelik özlemi bitirdik. İnşallah devam edeceğiz. Daha çok altın madalya alacağız diye düşünüyorum. Çok iyi bir takımız. Türkiye her zaman arkamızda oldu, bunu orada çok iyi hissettik. Takıma, kulübe, herkese çok teşekkür ederim. İnşallah böyle devam ederiz" ifadelerini kullandı.