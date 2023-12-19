Murat Özbostan'dan Ali Palabıyık sözleri! "Özeli paylaşmak etik mi?"

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, köşe yazısında Ali Palabıyık'ın açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



"HAKEMLİĞE VEDA ETTİ"

FIFA kokartı taşıyan eski hakem Ali Palabıyık, temmuz ayında kariyerini noktalamıştı. O günlerde TFF, "23 yıl boyunca ulusal ve uluslararası müsabakalarda görev alan hakemimiz Ali Palabıyık'a Türk futboluna hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" diyerek bir açıklama yapmıştı.



"NEDEN DAHA ÖNCE ANLATMADI?"



Aradan aylar geçtikten sonra Palabıyık, çeşitli platformlarda Riva'da yaşadıklarını anlatmaya başladı. Bu konuşmaların illaki hepsi özel şeylerdi ama futbol iklimi, 'vur abalıya' olunca Palabıyık da içini dökmeye başladı. İstifa ettikten sonra niye bunları anlatmadı bilmiyoruz!

"SIRTINI SIVAZLAYAN VAR"



Palabıyık, yaptığı büyük hatalar ile 4 büyük takımın da istemediği bir hakemdi. TFF sahip de çıktı. Hatta, "Bizim maçımıza vermeyin" diye açıklama yapan kulüpler dahi oldu. Şimdi sözlerinden dolayı destek veren kulüp temsilcileri var!.. Belli ki eski hakemimizin sırtını sıvazlayanlar ve gaza getirenler oldu.. Mesela teknik adamlar, ayrıldıktan sonra yaşadıklarını anlatıyorlar mı? İki kişi arasında geçen özel sohbetlerin paylaşılması meslek etiği olarak uygun değil. Ki söyledikleri yalanlandı ve konu mahkemeye taşındı.

"KULÜPLER BİRLİĞİ Mİ, KULÜPLER AYRILIĞI MI?"



Kulüpler Birliği'nin TFF'ye karşı savaş başlattığı haberleri 3-4 gündür sosyal medyada yazılıp çiziliyor. Başkan Ali Koç'a bakarsak ne TFF'den ne de başkanından haz etmediği bir gerçek. Geriye dönüp açıklamalarına bakarsam, destek olup "TFF'nin yanındayız" söylemleri de var, "Bu TFF'den bir şey olmaz" söylemleri de. Dün dündür, bugün bugündür. Kulüpler Birliği'nin yapısına bakarsak Fenerbahçe'ye özelikle Beşiktaş ve Kasımpaşa destek veriyor.

"ÇEKİŞME DEVAM EDECEK"



Bunun dışındaki Trabzonspor da TFF'ye karşı ama Fenerbahçe'nin yanında yer almıyor. Galatasaray, Başakşehir ve Kayserispor ise TFF'nin icraatlarını uygun buluyor. Ligin tepesinde iki takım var. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki yarışa başka bir ortak olmaz. Bu iki takım arasındaki çekişme Kulüpler Birliği'nde de devam edecek. Biz gerilim bitsin istiyoruz ama hiç öyle bir hava yok! Gerçek olan bu!