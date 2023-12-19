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Giriş Tarihi: 19.12.2023 12:17

Schalke 04Kenan Karaman ayakta tutuyor

Schalke 04’ü Kenan Karaman ayakta tutuyor

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Kenan Karaman, gösterdiği performansla takımının önemli isimlerinin başında geldi.

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Kenan Karaman, gösterdiği performansla takımının önemli isimlerinin başında geldi.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'dan düşen Schalke 04, Bundesliga 2'de de istediğini bulamadı. 17'nci haftası geride kalan Almanya 2'nci Ligi'nde 14'üncü sırada yer alan Schalke 04, bu sezon beklentileri uzağında kaldı. Schalke 04'te milli futbolcu Kenan Karaman ise gösterdiği performansla dikkat çekti.

TAKIMININ EN GOLCÜSÜ

Kenan Karaman, bu sezon 12 maçta Schalke 04 forması terletirken, attığı 6 golle takımın en golcü ismi oldu. Bunun yanında 4 de asist yapan 29 yaşındaki forvet oyuncusu, 10 gol katkısıyla takımının gole en çok katkı yapan ismi oldu. Kenan Karaman ayrıca Almanya Kupası'nda da attığı 1 golle takımına katkı sağlamayı başardı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Schalke 04'e transfer olan Kenan Karaman'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

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Schalke 04'ü Kenan Karaman ayakta tutuyor
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