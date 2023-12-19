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Giriş Tarihi: 19.12.2023 09:36 Son Güncelleme: 19.12.2023 09:38

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıza Çalımbay'a 2 maçlık imza

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıza Çalımbay’a 2 maçlık imza

Beşiktaş yönetimi, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini revize etti. Kontratı dün sezon sonuna kadar uzayacak olan 60 yaşındaki çalıştırıcıya sadece Alanyaspor ve Hatayspor karşılaşmalarını kapsayan yeni bir anlaşma sunuldu. Çalımbay, gönülsüz de olsa yapılan teklife "Evet" dedi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki opsiyonun dün son günüydü. Eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı anlaşmada 3 Aralık'taki seçimin ardından 15 gün içinde feshedilmemesi halinde sezon sonuna kadar uzayacak olan kontrat için dün futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar ve futbol koordinatörü Samet Aybaba, tecrübeli çalıştırıcı ile bir zirve gerçekleştirdi.

Yapılan toplantıda 60 yaşındaki teknik adama, mayıs sonuna kadar uzayacak sözleşme yerine 27 Aralık'a kadar yani iki maçlık kontrat önerildi. En azından sezon sonuna kadar beklentisi olan Rıza Çalımbay, her ne kadar gönülsüz olsa da imzayı attı.

SEZON SONUNU DÜŞÜNÜYORDU
Alanya ve deplasmandaki Hatay karşılaşmalarından çıkacak sonuca göre durumu tekrar değerlendirecek olan yönetim, ikinci yarıya hazırlıksız yakalanmamak için bir yandan da hoca arayışlarını sürdürüyor. Listesinde ilk sırada Bruno Genesio olan Siyah-Beyazlılar, Hansi Flick ve Lucien Favre'yi de gündeminde tutuyor.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıza Çalımbay'a 2 maçlık imza
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