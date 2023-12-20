Conte’nin bütçesi el yaktı!

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile sadece 27 Aralık'a kadar geçerli opsiyon uzatması yapan yönetim, dört koldan hoca arayışı içerisinde. Siyahbeyazlılarda başkan Hasan Arat ve yönetiminin gönlü, yabancı teknik adamdan yana. Listede54yaşındaki hoca ile temas kurulurken, yüksektransfer bütçesi istediği ve bunu Beşiktaş'ınkarşılamasının mümkün olmadığıkaydedildi.ise sezon sonunakadar takım çalıştırmak istemediğinibelirtti. Ameliyat geçiren Almançalıştırıcının tedavi sürecinin2 ayı bulacağı öğrenildi.Conte, hocalık kariyerinde 4 İtalya şampiyonluğu, 2 İtalya Süper Kupa, 1 Premier Lig şampiyonluğu ve 1 İngiltere Kupa şampiyonluğu kazandı. Toplam 8 kupa kaldırdı.Antonio Conte, son olarak çalıştırdığı İngiliz ekibi Tottenham'ın başında 76 maçta 41 galibiyet, 12 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde etti.