Conte’nin bütçesi el yaktı!

Beşiktaş, İtalyan teknik adamla transfere ayrılacak mali kaynak konusunda anlaşamadı. Yaklaşık 9 aydır takım çalıştırmayan tecrübeli hocanın yapılacak takviyeler için talep ettiği bütçe sınırları aştı. Söz konusu rakamı, siyah-beyazlı kulübün karşılaşmasının mümkün olmadığı belirtildi
Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile sadece 27 Aralık'a kadar geçerli opsiyon uzatması yapan yönetim, dört koldan hoca arayışı içerisinde. Siyahbeyazlılarda başkan Hasan Arat ve yönetiminin gönlü, yabancı teknik adamdan yana. Listede Bruno Genesio,Lucien Favre ve HansiFlick gibi önemli isimleryer alırken Antonio Conteile de bir görüşme gerçekleştirildi.
HANSİ FLİCK SEZON SONUNU İŞARET ETTİ
Başkan Arat'ın takımın başında görmeyiçok istediği İtalyan teknik adam,son olarak Tottenham'ı çalıştırmıştı. Contemarttan bu yana takım yönetmiyor. 54yaşındaki hoca ile temas kurulurken, yüksektransfer bütçesi istediği ve bunu Beşiktaş'ınkarşılamasının mümkün olmadığıkaydedildi. Hansi Flick ise sezon sonunakadar takım çalıştırmak istemediğinibelirtti. Ameliyat geçiren Almançalıştırıcının tedavi sürecinin2 ayı bulacağı öğrenildi.
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Conte, hocalık kariyerinde 4 İtalya şampiyonluğu, 2 İtalya Süper Kupa, 1 Premier Lig şampiyonluğu ve 1 İngiltere Kupa şampiyonluğu kazandı. Toplam 8 kupa kaldırdı.
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Antonio Conte, son olarak çalıştırdığı İngiliz ekibi Tottenham'ın başında 76 maçta 41 galibiyet, 12 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde etti.