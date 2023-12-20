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Giriş Tarihi: 20.12.2023

Conte’nin bütçesi el yaktı!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Conte’nin bütçesi el yaktı!

Beşiktaş, İtalyan teknik adamla transfere ayrılacak mali kaynak konusunda anlaşamadı. Yaklaşık 9 aydır takım çalıştırmayan tecrübeli hocanın yapılacak takviyeler için talep ettiği bütçe sınırları aştı. Söz konusu rakamı, siyah-beyazlı kulübün karşılaşmasının mümkün olmadığı belirtildi

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile sadece 27 Aralık'a kadar geçerli opsiyon uzatması yapan yönetim, dört koldan hoca arayışı içerisinde. Siyahbeyazlılarda başkan Hasan Arat ve yönetiminin gönlü, yabancı teknik adamdan yana. Listede Bruno Genesio, Lucien Favre ve Hansi Flick gibi önemli isimler yer alırken Antonio Conte ile de bir görüşme gerçekleştirildi.

HANSİ FLİCK SEZON SONUNU İŞARET ETTİ
Başkan Arat'ın takımın başında görmeyi çok istediği İtalyan teknik adam, son olarak Tottenham'ı çalıştırmıştı. Conte marttan bu yana takım yönetmiyor. 54 yaşındaki hoca ile temas kurulurken, yüksek transfer bütçesi istediği ve bunu Beşiktaş'ın karşılamasının mümkün olmadığı kaydedildi. Hansi Flick ise sezon sonuna kadar takım çalıştırmak istemediğini belirtti. Ameliyat geçiren Alman çalıştırıcının tedavi sürecinin 2 ayı bulacağı öğrenildi.

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Conte, hocalık kariyerinde 4 İtalya şampiyonluğu, 2 İtalya Süper Kupa, 1 Premier Lig şampiyonluğu ve 1 İngiltere Kupa şampiyonluğu kazandı. Toplam 8 kupa kaldırdı.

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Antonio Conte, son olarak çalıştırdığı İngiliz ekibi Tottenham'ın başında 76 maçta 41 galibiyet, 12 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde etti.

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Conte’nin bütçesi el yaktı!
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