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Giriş Tarihi: 20.12.2023 15:01

Kayserispor Fenerbahçe canlı maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor Fenerbahçe maçı 11'leri

Kayserispor Fenerbahçe canlı maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor Fenerbahçe maçı 11’leri

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mondihome Kayserispor Fenerbahçe maçı oynanıyor. Sarı-Lacivertliler zorlu mücadeleyi kazanıp 18. haftada sahasında oynayacağı Galatasaray derbisine lider olarak çıkmayı hedefliyor. Peki Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mondihome Kayserispor Fenerbahçe maçı oynanıyor. Sarı-Lacivertliler zorlu mücadeleyi kazanıp 18. haftada sahasında oynayacağı Galatasaray derbisine lider olarak çıkmayı hedefliyor.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ

Kayserispor: Bilal, Jeanvier, Hosseini, Attamah, Hasan Ali, Kemen, Karimi, Boa Morte, Cardoso, Ramazan, Thiam
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan, Szymanski, Tadic, Batshuayi

BATSHUAYI'YE FIRSAT DOĞDU
Edin Dzeko'nun ağrıları nedeniyle oynamayacağı Kayserispor maçında forma Michy Batshuayi'ye geçiyor. İstediği kadar şans bulamadığı için devre arasında takımdan ayrılmayı düşünen Belçikalı golcü, bugün ilk 11'de sarı-lacivertli ekibin gol ayağı olacak. Milli takımı ile EURO 2024'e gitme planları yapan 30 yaşındaki oyuncuyla teknik heyet de görüşerek oyun planıyla ilgili de bilgi verdi. Batshuayi, sahanın her yerinde olacak ve takım arkadaşlarına servislerde de bulunacak.

İRFAN CAN VE CRESPO SINIRDA
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor maçında sarı kart görmeleri durumunda pazar günü forma giyemeyecek.

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Kayserispor Fenerbahçe canlı maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor Fenerbahçe maçı 11'leri
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