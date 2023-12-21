Emre Belözoğlu: "Beraberlik için üzgünüm"

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, ilk yarıda maçı kopartabilecek fırsatlar yakaladıklarını aktararak, "Gece gündüz gibi iki farklı yarı oynadık. Beraberlik için üzgünüm. Bitiricilikte kaliteli olamadık. Bitiricilikte kalitemiz yüksek olsaydı ilk yarıda maçı koparabilirdik. İkinci yarıda yaptığımız hamleler de hiç etki göstermedi. İkinci yarıdan hiç memnun değilim." ifadelerini kullandı.

Oyuncu grubunun enerjisinden memnun olduğunu ancak transfere de ihtiyaç duyduklarını dile getiren Belözoğlu, "Transferde öncelikli bazı mevkilerimiz var. Onlardan biri santrafor değil. Geldiğim günden bu yana bizden önce fazla forma şansı bulamayan oyuncuların performansı arttı. Öncelikli mevki olarak santraforu söylemek doğru olmaz." dedi.

Saha zeminin çok kötü olduğunu ve bunun başkente yakışmadığını vurgulayan Belözoğlu, ofsayt nedeniyle verilmeyen golle ilgili, "Ofsayt olduğunu düşünmüyorum. Son maçta hakemimizin yaşadığı olay var. Bu yüzden hakemlerimizin performansını değerlendirmek istemem ama net bir gol." diye konuştu.

Kolay bir süreçten geçmediklerini anlatan Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Başkan'ımızın içinde bulunduğu durum kolay değil. Kendi tarafımızdan bakarsak sahada kalmak için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Oyuncu grubum da başkanın hapiste olduğun bilerek, kulüple beraber yürümeye devam edecek. Takımıma, camiaya yakışacak şekilde bu süreci yönetecek tecrübeye sahip olduğumu düşünüyorum. Gönül ister ki skorlar da bunu desteklesin. Ben 13 yaşından beri futbolun içindeyim. Türk futbolunda gelinen sürece üzgün olmamak mümkün değil."

Belözoğlu, son 4 maçı da kazanacak performans ortaya koyduklarını ancak 6 puan aldıklarını anlatarak, kaybetmemeye devam eden ancak kazanan bir takım olacaklarını sözlerine ekledi.