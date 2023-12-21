Fatih Tekke: "Daha iyi ve cesur bir oyun oynuyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Maçı iki yönlü değerlendirebiliriz. İlk yarı da takımımın yaptığı her şeyden memnunum. Daha sakin olabilseydik daha iyi işler yapabilirdik. İkinci yarının ilk bölümünde biraz baskı yedik. Beşiktaş gibi büyük bir camiaya karşı oynamak kolay değil. Oyuncularımı aldıkları galibiyetten dolayı kutluyorum. Geldiğim günden itibaren takımı tam olarak istediğim seviyeye çekmiş değilim. İlk zamanlara göre daha iyi ve cesur bir oyun oynuyoruz. İlk zamanlar oyuncularımın bazısında aşırı öz güven vardı. Bu durum yeteneklerini tam olarak kullanamamasına sebep oluyordu. Birlikte iyi bir çalışma süreci geçiriyoruz. Hala da istediğimiz seviyede değiliz. Galatasaray maçında çok kötü oynamıştık. Gaziantep müsabakasında iyiydik ama istediğimiz sonucu alamamıştık. Bugün iyi çalışarak çıktık sahaya ve istediğimiz skoru aldık" diye konuştu.

"HAYALİM OYNADIĞIMIZ BÜTÜN MAÇLARI KAZANMAK"

"Hiçbir hoca kaybetmek için maça çıkmaz" diyerek sürpriz bir sonuç olmadığına vurgu yapan Tekke, "Biz de buraya gelirken galip gelmeyi tabii ki hedefliyorduk. İlk yarı tam istediğimiz gibi bir oyun sergiledik. Biz bu maça gerçekten iyi çalışarak geldik. Her maça bir plan dahilinde çıkarsınız. Biz de öyle yapmaya çalışıyoruz. Hayalim oynadığımız bütün maçları kazanmak. Büyük bir camiayı sahasında yendik. Futbol da bunlar var" diyerek sözlerini tamamladı.