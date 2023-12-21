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Giriş Tarihi: 21.12.2023 22:56

Galatasaray'dan Avrupa Süper Ligi'ne ret

DHA
Galatasaray’dan Avrupa Süper Ligi’ne ret

Galatasaray Kulübü yaptığı açıklama ile Avrupa Süper Ligi projesini desteklemediğini duyurdu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından Galatasaray da Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıktı. Sarı-kırmızılı ekip yaptığı açıklama ile bu projeyi desteklemediğini belirtti.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray SK olarak, Avrupa futbolunun gelecekteki refahının ancak kulüplerin UEFA ve FIFA ile güçlü bir ortaklık ve işbirliği içinde Avrupa Kulüpler Birliği aracılığıyla birlikte çalışmasıyla güvence altına alınabileceği yönündeki görüşümüzü yineliyoruz. Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak bugün verdiği ve sözde Süper Lig projesini hiçbir şekilde desteklemeyen karar ışığında odak noktamız bu olacaktır. Galatasaray SK, Avrupa Kulüpler Birliği çerçevesinde önemli bir rol üstlenmektedir ve bir kulüp olarak, Avrupa futbolunu tanımlayan değerleri korumak için diğer Avrupalı kulüplerimizle birlikte ECA aracılığıyla çalışmaya tamamen kararlıyız."

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Galatasaray'dan Avrupa Süper Ligi'ne ret
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