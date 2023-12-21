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Giriş Tarihi: 21.12.2023 12:54 Son Güncelleme: 21.12.2023 12:58

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden derbi kararı

Son dakika: İstanbul Valiliği’nden derbi kararı

Son dakika haberi: İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine 2 bin 79 Sarı-kırmızılı taraftarın yer alabileceğini açıkladı.

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine 2 bin 79 Sarı-kırmızılı taraftarın yer alabileceğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

"İl Spor Güvenlik Kurulu, 24.12.2023 Pazar Günü saat 19.00'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçına 2079 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'na toplu olarak giriş yapabilecektir."

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Son dakika: İstanbul Valiliği'nden derbi kararı
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