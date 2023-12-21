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Giriş Tarihi: 21.12.2023 23:22 Son Güncelleme: 22.12.2023 00:01

Son dakika: PFDK sevkleri açıklandı! Fred ve Mert Hakan Yandaş...

Son dakika: PFDK sevkleri açıklandı! Fred ve Mert Hakan Yandaş...

Son dakika haberleri... TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, disiplin sevklerini duyurdu. Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Fred de PFDK'ye sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile İstanbulspor Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasında takımını sahadan çeken Başkan Sarıalioğlu, "talimatlara aykırı hakaret" ile "sportmenliğe aykırı hareket", İstanbulspor Kulubü de "çirkin ve kötü tezahürat", "müsabakayı terk etmeleri" ve "talimatlara aykırı hareket" nedenleriyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.

Trabzonspor Kulübünün "çirkin ve kötü tezahürat", bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ın da "talimatlara aykırı hareket" gerekçeleriyle kurula sevki gerçekleştirildi.

FRED "HAKARET" NEDENİYLE KURULA SEVK EDİLDİ

Kurul, Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Fred'in müsabaka hakemine "hakareti" nedeniyle kurula sevk edildiğini duyurdu.

Aynı müsabakada kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'ın "sportmenliğe aykırı hareket", Fenerbahçe Kulübünün de "çirkin ve kötü tezahürat" ve "saha olayları" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

EMS Yapı Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz ise "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları" gerekçesiyle disipline gönderildi.

Ayrıca, Galatasaray Kulübü "çirkin ve kötü tezahürat", Gaziantep FK, "usulsüz seyirci alınması", Yukatel Adana Demirspor, "çirkin ve kötü tezahürat", Mondihome Kayserispor da "saha olayları" nedenleriyle disipline sevk edildi.

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Son dakika: PFDK sevkleri açıklandı! Fred ve Mert Hakan Yandaş...
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