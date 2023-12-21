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Giriş Tarihi: 21.12.2023 19:08

TFF'den Avrupa Süper Lig'i açıklaması! "Bu asla kabul edilemez"

TFF’den Avrupa Süper Lig’i açıklaması! Bu asla kabul edilemez

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa Süper Lig'i desteklemediklerini belirterek, "19 Nisan 2021 tarihinde yaptığımız 'Avrupa Süper Lig girişimi asla kabul edilemez' başlıklı açıklamamızın arkasında bugün de aynı kararlılıkla durduğumuzu vurgulamak isteriz" dedi.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa Adalet Divanı'nın 21 Aralık 2023 tarihinde aldığı kararın konusu olan Avrupa Süper Ligi ve bu oluşumun Avrupa futboluna olabilecek etkisi üzerine uzun bir süredir çalışmakta ve gelişmeleri yakından takip etmektedir.
Futbol, milyarlarca insanı çevresinde buluşturan, futbol oynamak isteyen herkese FIFA ve UEFA talimatları çerçevesinde eşit seçenekler sunarak rekabeti öne çıkaran sağlam temeller üzerinde durmaktadır. Avrupa futbolunun çatı örgütü olan UEFA'nın oluşturduğu futbol piramidi, herhangi bir seviyede futbol oynayan her futbolcunun ve herhangi bir kategoride mücadele eden her kulübün Avrupa futbolunun bir parçası olmasına müsaade etmekte ve sistemin doğru çalışmasını sağlayan her paydaş UEFA tarafından teşvik edilmektedir. Bu sporun Avrupa'daki düzenleyicisi UEFA'nın önderliğinde futbolu daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğimizi belirterek, 19 Nisan 2021 tarihinde yaptığımız 'Avrupa Süper Lig girişimi asla kabul edilemez' başlıklı açıklamamızın arkasında bugün de aynı kararlılıkla durduğumuzu vurgulamak isteriz" denildi.

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TFF'den Avrupa Süper Lig'i açıklaması! "Bu asla kabul edilemez"
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