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Giriş Tarihi: 21.12.2023 14:16

UEFA'dan Avrupa Süper Ligi davasına ilişkin açıklama

UEFA’dan Avrupa Süper Ligi davasına ilişkin açıklama

UEFA, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın, UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını engelleyerek rekabet yasasına aykırı hareket ettiğine hükmetmesinin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

UEFA, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın, UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını engelleyerek rekabet yasasına aykırı hareket ettiğine hükmetmesinin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Avrupa Birliği Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını engelleyerek rekabet yasasına aykırı hareket ettiğine hükmetti. Avrupa Adalet Divanı'nın bu kararının ardından UEFA'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Bu kararın, Avrupa Süper Ligi'nin onaylandığı veya doğrulandığı anlamına gelmediğini vurgulayan UEFA'nın açıklaması şu şekilde:

"UEFA'nın ön yetkilendirme çerçevesinde önceden var olan bir eksikliğinin altını çiziyor bu karar. Haziran 2022'de zaten kabul edilmiş ve ele alınmış bir teknik husus bu. Yeni kurallarımızın sağlamlığından ve özellikle bunların ilgili tüm Avrupa yasalarına uyduğundan da eminiz.

UEFA, toplumun daha geniş çıkarlarına hizmet etmeye devam etmesini sağlayarak Avrupa futbol piramidini sürdürme konusundaki kararlılığını sürdürecek. Avrupa spor modelini ulusal dernekler, ligler, kulüpler, taraftarlar, oyuncular, antrenörler, AB kurumları, hükümetler ve ortaklarla birlikte şekillendirmeye devam edeceğiz.

Taraftarların ve tüm paydaşların vazgeçilmez modeli olarak ilan ettikleri dayanışma temelli Avrupa futbol piramidinin, Avrupa ve ulusal yasalarla kopma tehlikesine karşı korunacağına inanıyoruz."

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UEFA'dan Avrupa Süper Ligi davasına ilişkin açıklama
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