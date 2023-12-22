Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe haberi: İmdat çekici Michy Batshuayi!
Giriş Tarihi: 22.12.2023 11:12

Son dakika Fenerbahçe haberi: İmdat çekici Michy Batshuayi!

UĞUR ÇEM
Son dakika Fenerbahçe haberi: İmdat çekici Michy Batshuayi!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kayseri’de hat-trick yapan Belçikalı forvet Michy Batshuayi, yeniden taraftarın gözüne girdi. Ortalama 44 dakika süre alsa da 8 gol-3 asist kaydedip, az zamanda çok iş başardı

Transferin son günü Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a maaş anlaşmazlığı nedeniyle gidemeyen Michy Batshuayi, kritik anlarda takımın ve İsmail Kartal'ın kurtarıcısı rolünü üstlendi. Mevkidaşı Edin Dzeko'nun sakatlığında 11'de sahaya çıkan Belçikalı golcü, hat-trick yapıp Kayseri'de alınan 4-3'lük galibiyetin baş mimarı oldu. Batshuayi, özellikle Konferans Ligi'nde kritik gollere imza attı. Ön eleme turunda Zimbru (4-0) rövanşında ağları 2 kez sarsan 30 yaşındaki santrfor, Maribor (3-0) zaferinde İrfan Can'ın kilidi kırdığı golün asistini yaptı.

Nordsjaelland'ın (3-1) umutlarını söndüren yıldız oyuncunun, Ludogorets (3-1) karşısında ortaya kolduğu 1 gol-1 asistlik performans, grup tamamlandığında sarı-lacivertlilerin rakibini geçip lider olmasını sağladı. 44 dakika maç başı ortalamasıyla oynayan ve 8 gol-3 asist kaydeden Batshuayi'yi Premier Lig'den 1, Fransa Ligi'nden 2 takımın istediği öğrenildi. F.Bahçe'de senelik 3 milyon Euro kazanan Belçikalı futbolcuya bu seviyede teklifler gelmedi, en fazla 1.5 milyon Euro maaş önerildi. Ya parayı seçip kalacak ya da 2024 Avrupa Şampiyonası'nda şansını yükseltmek için oynayacağı bir takıma gidecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | FAST ödeme sisteminde üst limit tutar değişikliği: Yeni FAST tutarı ne kadar oldu
Bakan Fidan'ın terörle mücadele sözleri HDP'lileri çılgına çevirdi: PKK ve uzantılarına yönelik...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yerel seçim açıklaması: 15 ili işaret etti
Bakan Mehmet Özhaseki Turkuvaz Medya'daki zirvede duyurdu: Kentsel dönüşümde tarihi gün! İstanbulluları yakından ilgilendiriyor
İsrail’in çocukları
Çüşş, pes artık, şaka gibi...
Büyük dönüşüm başlıyor
Bu ABD vesayetten ne zaman kurtulacak?
Kılıçlar çekildi, bu bir düello
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe haberi: İmdat çekici Michy Batshuayi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA