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Giriş Tarihi: 22.12.2023 11:01

Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu sol şeritte!

Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu sol şeritte!

Son dakika Galatasaray haberi: Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu bu sezon, sol kanatta tercih edildiği 18 karşılaşmada 6 gol atarken 7 kez asist yaptı.

Kerem sol şeritte!Bu sezon sol kanatta formayı paylaştığı Wilfried Zaha'nın yokluğunda bu bölgeye dönen Kerem Aktürkoğlu, Adana Demirspor'un ardından Fatih Karagümrük'ü de boş geçmedi. Galibiyeti getiren milli oyuncu, bu sezon sol kanatta oynadığı 18 maçta 6 gol-7 asiste imzasını koydu. 25 yaşındaki futbolcu, 10 numara olarak görev yaptığı 10 maçta ise sadece Manchester United'a iki gol atabildi. F.Bahçe derbisinde Zaha'nın dönüş durumuna göre teknik direktör Okan Buruk da bu ikili arasındaki sol kanat kararını verecek.

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Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu sol şeritte!
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