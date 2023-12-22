‘Süper’ çalım!

18 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi kuracaklarını açıklayarak yola çıkan futbolun devleri (Arsenal, M.United, Chelsea, Liverpool, M.City, Tottenham, Milan, Inter, A.Madrid) zaman içinde çekilme kararı alırkengeri adım atmamıştı. UEFA ve FIFA'nın kararını Avrupa Adalet Divanı'na taşıyan Avrupa Süper Ligi yönetimi, kazanan taraf oldu ve UEFA ile FIFA'nın rekabet yasasına aykırı hareket ettiğine karar verildi. Bu durum sonrasında proje tekrar raftan indirilirken detayları da kamuoyu ile paylaşıldı. R.Madrid Başkanı F.Perez yeni turnuvanın en büyük destekçilerinden olurken 'liyakat' prensibi ile hareket edeceklerini duyurdu. UEFA Başkanı Ceferin,derken M.United ile B.Münih, karşı olduklarını açıkladı.İspanyol El Mundo Deportivo'ya göre bazı Türk kulüpleri de Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı planlıyor. Bu aşamada Türk takımlarının görüşmeler yaptığı iddia edildi. İngiltere ise hükümet kararı ile bu oluşuma dahil olmanın önüne set çekmeye hazırlanıyor.Avrupa Süper Ligi formatına göre toplamda 3 klasmanda (Yıldız-Altın-Mavi) 64 takımın yarışması hedefleniyor. Yıldız ve Altın kategorilerinde 16, mavi klasmanda ise 32 takım olacak. Bu üç lig arasında küme düşme ve yükselme de yaşanırken her takım bir sezonda 7 iç saha-7 deplasman olmak üzere toplam 14 maç oynayacak. Lig usulü sonrasında ise play-off aşamasına geçilecek.Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu bildiren TFF, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa Süper Ligi ve bu oluşumun Avrupa futboluna olabilecek etkisi üzerine uzun süredir çalışmakta ve gelişmeleri yakından takip etmektedir.19 Nisan 2021 tarihinde yaptığımızbaşlıklı açıklamamızın arkasında aynı kararlılıkla durduğumuzu vurgulamak isteriz."Avrupa Süper Ligi projesine F.Bahçe, Beşiktaş, G.Saray ve Trabzonspor da karşı olduklarını açıkladı. Sarı-lacivertliler, "sürdüreceğiz" derken Beşiktaş, "Federasyonlar ve ligler tarafından düzenlenen müsabakalar dışındaki müsabakaları reddediyoruz" ifadelerini kullandı. G.Saray ve Trabzonspor da benzer nitelikte bir duyuru yayımlayıp, Avrupa Süper Ligi kararını desteklemediklerini vurguladı.Bu davaya gelene kadar Avrupa Birliği'nde tekelleşmeye karşı birçok dava kazanılmıştı. Süper Lig'i kuranlar ya da kurmaya çalışanların tezi, Avrupa futbolunun patronu UEFA'nın tekelleşme yarattığı ve kulüplerin özgürlüklerini, seçme hakkını yok ettiği yönündeydi. Mahkemeden çıkan karar bu olabilir ama bu projenin 48 saat içinde paramparça olduğu günlere dönersek şunu da hatırlarız; sadece UEFA'nın ya da ülke federasyonlarınıntehdidi değil, aynı zamanda birçok ülkede taraftarların da bu projeye tepkisi yüzünden fikir hayata geçirilememişti.