Gaziantep FK 3 puanı 3 golle aldı! Karagümrük evinde mağlup...

Süper Lig'in 18'inci haftasında Fatih Karagümrük sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'ya 3-0 mağlup oldu. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 27'nci dakikada Draguş, 49'uncu dakikada Gradel ve 87'nci dakikada Nkoulou kaydetti. Bu sonucun ardından konuk ekip Gaziantep FK, ligde puanını 19'a çıkararak 13'üncü sıraya yükseldi. Ev sahibi ekip Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı ve 15'inci sıraya geriledi.