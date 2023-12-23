Omuz omuza çözeceğiz!

Son dönemde Türk futbolunda ortaya çıkan sıkıntıların ardından dün Riva'da özel bir toplantı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de yer aldığı zirvede kulüp başkanları da hazır bulundu. Yaklaşık 3.5 saat süren görüşmenin ardından Bakan Bak, Büyükekşi ve Kulüpler Birliği ile F.Bahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu."Türk futbolunun sorunlarıyla ilgili geniş ve kapsamlı bir toplantı oldu" ifadesini kullandı. Katkı veren başkanlara da teşekkür ederken, şöyle devam etti:"Bu süreci omuz omuza götüreceğimize eminiz. Bu sorunları konuşarak ve değerlendirerek çözeceğimize inanıyoruz.Bazı yasal talepler var. Onları da değerlendireceğiz.Bir aradayız ve bu süreci güçlü bir şekilde atlatacağımıza inanıyoruz." Koç ise "Yapacak çok işimiz var. Arzu ve irade varsa, el ele sorunları çözebileceğimize dair sonucu aldık" diye konuştu.TÜMpaydaşların diyalog içerisinde olmasının çok önemli olduğunu aktaran TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise şöyle konuştu: "Biz büyük bir aileyiz. Kulüpler Birliği Vakfı'na ve başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sorun varsa hep birlikte çözeceğiz. Bir başarı ve başarısızlık varsa hep birlikte üstleneceğiz. EURO 2032'de şampiyonluk hedefleyen bir Milli Takım oluşturmak için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Ülke puanı çok önemli ve daha üst sıraları hedeflememiz gerekiyor. Uygun ve pozitif futbol iklimine birlikte ulaşmamız lazım."