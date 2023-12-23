Omuz omuza çözeceğiz!

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, TFF Başkanı Büyükekşi ve kulüp başkanlarının katıldığı toplantı sonrası “Bir arada Türk futbolunu iyi noktalara taşıyacağız” mesajı verildi
Son dönemde Türk futbolunda ortaya çıkan sıkıntıların ardından dün Riva'da özel bir toplantı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de yer aldığı zirvede kulüp başkanları da hazır bulundu. Yaklaşık 3.5 saat süren görüşmenin ardından Bakan Bak, Büyükekşi ve Kulüpler Birliği ile F.Bahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu. Toplantınınçok verimli geçtiğini vurgulayanBakan Bak, "Türk futbolunun sorunlarıyla ilgili geniş ve kapsamlı bir toplantı oldu" ifadesini kullandı. Katkı veren başkanlara da teşekkür ederken, şöyle devam etti:
BAZI YASAL TALEPLER VAR
"Bu süreci omuz omuza götüreceğimize eminiz. Bu sorunları konuşarak ve değerlendirerek çözeceğimize inanıyoruz. Sık sıktoplantılar yapılması önerildi,biz de buna katılıyoruz. Bazı yasal talepler var. Onları da değerlendireceğiz. Biz hep bir aradayız.Türk futbolunu dahaiyi noktaya taşıyacağımızıifade ettik. Bir aradayız ve bu süreci güçlü bir şekilde atlatacağımıza inanıyoruz." Koç ise "Yapacak çok işimiz var. Arzu ve irade varsa, el ele sorunları çözebileceğimize dair sonucu aldık" diye konuştu.
MİLLİ TAKIM'IN ŞAMPİYONLUĞU İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLAYALIM
TÜMpaydaşların diyalog içerisinde olmasının çok önemli olduğunu aktaran TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise şöyle konuştu: "Biz büyük bir aileyiz. Kulüpler Birliği Vakfı'na ve başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sorun varsa hep birlikte çözeceğiz. Bir başarı ve başarısızlık varsa hep birlikte üstleneceğiz. EURO 2032'de şampiyonluk hedefleyen bir Milli Takım oluşturmak için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Ülke puanı çok önemli ve daha üst sıraları hedeflememiz gerekiyor. Uygun ve pozitif futbol iklimine birlikte ulaşmamız lazım."