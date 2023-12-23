Son dakika haberi: Ve Eljif Elmas resmen imzayı attı! İşte Fenerbahçe’nin kazanacağı ücret...

Napoli forması giyen başarılı oyuncu Elif Elmas, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'e transfer oldu. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için anlaşma sağladıklarını duyurdu.
Leipzig, Makedon futbolcunun transferi için Napoli'ye 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN KAZANCI
Eljif Elmas'ın transferinden Fenerbahçe de pay alacak. Sarı lacivertli takım, transferin detaylarını KAP'a şu şekilde bildirmişti:
"Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına ve SSC Napoli kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak SSC Napoli, Kulübümüze aşamalı olarak azami 1.500.000 EUR bonus bedeli ödeyecektir.
Ayrıca, SSC Napoli tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde SSC Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüzün azami 1.500.000 EUR bonus elde etme imkanı bulunmaktadır."