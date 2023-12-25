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Giriş Tarihi: 25.12.2023 13:36 Son Güncelleme: 25.12.2023 13:49

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör açıklaması

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’tan teknik direktör açıklaması

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, teknik direktör konusunda flaş bir açıklamada bulundu. Arat, "Görüştüğümüz hocalar var. Çok kısa sürede açıklanacaktır. Bu bilgiyi bizden duymanız gerekiyor. Yakındır, çok uzak değil, yakın zamanda bir açıklama yapılacaktır" dedi.

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuşan Hasan Arat yaptığı açıklamada, "Bizim kendi ifademiz olmadan ortaya çıkan isimlerin konuşulmasına çok itibar etmemek lazım. Haklı olarak birçok alternatifi konuşuyor medya. Görüştüğümüz hocalar var. Çok kısa sürede açıklanacaktır. Bu bilgiyi bizden duymanız gerekiyor. Yakındır, çok uzak değil, yakın zamanda bir açıklama yapılacaktır" dedi.

Rıza Çalımbay'ın açıklamalarına değinen Arat, "Rıza Hocamız kıymetlimizdir, efsanemizdir, unutulmaz kaptanımızdır. Beşiktaş, Rıza Hoca'yı tartışmaz. Profesyonel bir ayrılıktır. Gönülde ayrılık mümkün değildir. Bu geçici bir ayrılıktır" şeklinde konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI
Transferle ilgili konuşan Hasan Arat, "Transfer haberleri de çok normal. Birçok oyuncu gündemde. Bütün bunlar, transfer tarihi başlar başlamaz duyacaksınız. Çok önemli sakatlarımız var. Onları rehabilite etme imkanımız var. Antrenörümüz olacak. Antrenörün belirlenmesiyle birlikte hareket planı yerine getirilecektir. Beşiktaş'ın geçici sıkıntısı bir gerçektir ama Beşiktaş bu sıkıntıların altından çabuk kalkacaktır. Camiamız, bu sıkıntıların üstünden gelecektir" ifadelerini kullandı.

Kadro dışı kalan oyuncular için konuşan Beşiktaş Başkanı Arat, "Bu sporcular, kontratlı sporcularımız. Antrenörümüz gelince bu kararı değerlendirecektir. Bu sporcularla çalışmaya devam edeceğiz. Kararı, yeni gelen antrenörümüz verecektir. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar çok ciddi çalışmalar yapıyor. Sakat ve dışarıda antrenman yapan oyuncularımızın dönmesini yeni antrenörümüz verecektir. Antrenörümüz belli olur olmaz kararı en kısa sürede bildireceğiz" dedi.

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör açıklaması
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