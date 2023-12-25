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Giriş Tarihi: 25.12.2023 13:39 Son Güncelleme: 25.12.2023 13:48

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Djiku, Icardi'ye sağ kroşe vurdu"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Fenerbahçe derbisi açıklaması! Djiku, Icardi’ye sağ kroşe vurdu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Özbek, "Dünkü penaltı pozisyonunda Djiku, özellikle Icardi'ye bir sağ kroşe vurdu. Futbolun içinde bunlar olmaması lazım. Bu hareketin cezalandırılması gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuşan Dursun Özbek, "Geçen seneki rekabet, Türk futboluna katkıda bulundu. Yüksek bir puan ortalaması oldu. Bu sene de aynı şekilde devam ediyor. Katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Derbiyle ilgili konuşan Özbek, "Performansı yüksek bir derbi olmadı. Son derece normal. Zirvede iki takım kaldı. Bu mücadele stresli oldu. Lig devam ediyor. Tek bir mesajım var; futbolun yeşil sahalarda kalmasını arzu ediyorum. Giderek tırmanan bir şiddet silsilesi var. Önüne geçmek lazım. Bunun önüne futbolu yöneten bizler geçecektir. Herkese itidal tavsiye ediyorum. Sporun güzelliği sahadaki mücadelede. Saha dışına taşırınca güzel görüntü vermiyoruz. Son olaylar, dünya çapında Türkiye'yi, Türk sporunu zora sokmuştur. Bundan sonraki dönemde bu çağrıma destek vermelerini istiyorum. 2024 yılı barış ve sevgi yılı olsun. Dünkü penaltı pozisyonunda Djiku, özellikle Icardi'ye bir sağ kroşe vurdu. Futbolun içinde bunlar olmaması lazım. Bu hareketin cezalandırılması gerekirdi" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Djiku, Icardi'ye sağ kroşe vurdu"
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