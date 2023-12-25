Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kasımpaşa ve Rizespor yenişemedi!
Giriş Tarihi: 25.12.2023 19:58

Kasımpaşa ve Rizespor yenişemedi!

Kasımpaşa ve Rizespor yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı.

Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 2-2 berabere kaldı.

30. dakikada Omeruo'nun ceza sahasına uzun pasında Nuno da Costa, topu kafayla ceza sahası dışında bulunan Hajradinovic'e indirdi. Ceza sahası yayında topla buluşan Hajradinovic, bekletmeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

45+2. dakikada ceza sahasında Sinan Osmanoğlu'nun pasında topla buluşan Gaich, yerden sert vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

60. dakikada Kasımpaşa tekrar öne geçti. Rizespor savunmasında Mithat Pala'nın hatalı pasında araya giren Fall ceza yayı gerisindeki Hajradinovic'e pasını aktardı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Da Costa, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

73. dakikada maça yeniden denge geldi. Olawoyin'in uzun pasında topla buluşan Zeqiri ceza sahasına kadar topu sürerek pasını Gaich'e aktardı. Arka direkte topla buluşan Gaich çapraz pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP Genel Başkanı Özel şehit cenazesinde yuhalandı: "Özgür dışarı" sloganları atıldı
Market değil FETÖ yuvası
Sosyal medya üzerinden Türk ordusuna hakaret eden kişi yakalandı
Sokak röportajında Türkiye Cumhuriyeti hakkında skandal sözler... O şüpheli ve arkadaşı tutuklandı!
CHP’nin kanalında skandal sözler! Halk TV ve TELE 1’de terörle mücadele rahatsızlığı!
CHP'nin bildiri tavrına PKK medyasından tam destek! "Şimdiye kadar noter görevi görüyorlardı..."
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Şehit Kemal Aslan’ın babası: Demirtaş ve Kavala’ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum
Başkan Erdoğan: Oyunlarınızı ve kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Terör örgütüne ağır bombardıman: Toplam 56 PKK'lı etkisiz hale getirildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Kasımpaşa ve Rizespor yenişemedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA