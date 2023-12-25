Kasımpaşa ve Rizespor yenişemedi!

30. dakikada Omeruo'nun ceza sahasına uzun pasında Nuno da Costa, topu kafayla ceza sahası dışında bulunan Hajradinovic'e indirdi. Ceza sahası yayında topla buluşan Hajradinovic, bekletmeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
45+2. dakikada ceza sahasında Sinan Osmanoğlu'nun pasında topla buluşan Gaich, yerden sert vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
60. dakikada Kasımpaşa tekrar öne geçti. Rizespor savunmasında Mithat Pala'nın hatalı pasında araya giren Fall ceza yayı gerisindeki Hajradinovic'e pasını aktardı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Da Costa, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1
73. dakikada maça yeniden denge geldi. Olawoyin'in uzun pasında topla buluşan Zeqiri ceza sahasına kadar topu sürerek pasını Gaich'e aktardı. Arka direkte topla buluşan Gaich çapraz pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2
Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.