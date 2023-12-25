Sporun zirvesi Turkuvaz Medya’da atacak! Süper Lig’in en iyileri seçilecek...

Özel oturuma; Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Kadın Milli Futbol Takımı kaptanlarından Yağmur Uraz katılacak.







P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Ticari Operasyonlar Başkan Yardımcısı Değer Kurtaslanoğlu, Kadın Milli Futbol Takımı'nin birinci kaptanı Didem Karagenç ile 'Kadın Futboluna Yatırım' özel sunumu yapacak.

'Voleybol Ülkesi Türkiye' özel oturumunda Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu yer alacak. Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın konuşması ile devam edecek zirve, Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni ile sona erecek.



GÜN BOYU CANLI YAYIN

Saat 10.00'da başlayacak Spor Zirvesi, www.turkuvazsporzirvesi. com adresinin yanı sıra A Spor, Sabah TV ve FotoMaç TV'den gün boyu takip edilebilecek.