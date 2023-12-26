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Giriş Tarihi: 26.12.2023

Futbolun oscarları sahiplerini buldu

Futbolun oscarları sahiplerini buldu

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Spor Zirvesi Fotomaç Süper Ligin En İyileri Ödül Töreni ile taçlandı. Yüksek katılım ve büyük coşku ile etkinlik tamamlandı

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen zirvenin ardından 'Fotomaç Süper Ligin En İyileri Ödül Töreni' gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan yaptı. 8 dalda özel ödül, 12 dalda ise 'Sezonun Oscarları' olmak üzere toplamda 21 ödül sahiplerini buldu... Özel ödül kategorisinde Turkuvaz Medya Onur Ödülü, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın oldu. Ödülü Turkuvaz Medya Tematik Kanallar Genel Müdürü Abdülhalik Çimen tarafından takdim edildi. Davetlilerin büyük coşkusu ve alkışları ile tamamlanan organizasyon bir kez daha Türk sporunun nabzının attığı yer oldu...




Zafer bizim olacak
YILIN teknik direktörü seçilen Okan Buruk'a ödülünü SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan verdi. Deneyimli hoca, transferle ilgili sorulara, "Transfer biraz geç başlayacak. Oraya kadar düşüneceğiz ve programımızı yapacağız. Elimizdeki oyuncuları da kullanmak istiyoruz. Süper Kupa daha iyi olacak. Baskı daha az olacak. Amacımız Suudi Arabistan'da kupayı kazanmak" dedi.




'Çok yakışıklısın hocam'hocam
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı arasındaki diyalog herkesi güldürdü. Avcı sahneye doğru gelirken Buruk, "Hocam çok yakışıklısın" yorumunu yaptı. Sonrasında sevgisini, "Hem hocalığımı yaptı hem de yardımcısı olarak çalıştım. Önemli günler yaşadık. Futbol dışında da bir aileyiz" diyen Buruk'a, Avcı şöyle yanıt verdi: "Benim için ailenin parçası. Başarıları beni mutlu ediyor, kardeşim gibi görüyorum."




Ömür'den Filistin çağrısı
Ligin en iyi 10 numarası seçilen Abdülkadir Ömür, video mesajı ile katılım gösterdi. 24 yaşındaki futbolcu, "Ülkemizin içinde bulunduğu bu kederli zamanda şehitlerimize Allah'tan rahmet, önce ailelerine, yakınlarına ve bizlere sabırlar diliyorum" diyerek sözlerine başlarken Filistin'e destek çağrısı ile devam etti: "Dünya, Filistin halkının İsrail tarafından katledilmesine seyirci kalıyor. Gazze'de her gün hastaneler bombalanıyor. Bebekler aç susuz ölüme terkedilirken mazlum Filistin halkı için sadece dua etmek maalesef yetmiyor. Dünya Filistin'deki katliama 'dur' demeli."




'Yakın bağ kurdum'
Türk futboluna Üstün Hizmet Onur Ödülü Vincenzo Montella'ya gitti. İtalyan teknik adam, Turkuvaz Medya'ya teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Bu ödülü almak benim için büyük bir onur ve çok anlamlı çünkü kendimi evimde gibi hissediyorum. Ülkemiz ve insanımızla yakın bir bağ kurduğuma inanıyorum" ifadeleri ile Türk halkına seslendi.


Gedson Fernandes'in ödülünü Beşiktaş Medya ve İletişim Koordinatörü Okay Karacan, Fotomaç yazarı Sinan Vardar'dan aldı.
Kadın Voleybol Milli Takımı Menajeri Pelin Çelik'e ödülünü Fotomaç Yayın Koordinatörü Cenk Atılgan verdi.


FOTOMAÇ SÜPER LİG'İN EN İYİLERİ ÖDÜLLERİ

ÖZEL ÖDÜLLER

TURKUVAZ MEDYA ONUR ÖDÜLÜ:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
FOTOMAÇ ÖZEL ÖDÜLÜ:
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi
TÜRK FUTBOLUNA ÜSTÜN HIZMET ÖDÜLÜ:
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella
TÜRK VOLEYBOLUNDA TARIH YAZANLAR ÖDÜLÜ:
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik
UNUTULMAZLAR ÖDÜLÜ:
Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut ile Ganalı futbolcusu Christian Atsu.
KADIN FUTBOLU ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ:
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası

SEZONUN OSCARLARI

YILIN KALECISI:
Fernando Muslera (G.Saray)
YILIN GOLCÜSÜ:
Mauro Icardi (G.Saray)
YILIN SOL STOPERI:
Abdülkerim Bardakcı (G.Saray)
YILIN SAĞ BEKI:
Sacha Boey (G.Saray)
YILIN SOL KANAT OYUNCUSU:
Kerem Aktürkoğlu (G.Saray)
YILIN SAĞ STOPERI:
Semih Güler (A.Demirspor)
YILIN SOL BEKI:
Ferdi Kadıoğlu (F.Bahçe)
YILIN SAĞ KANAT OYUNCUSU:
İrfan Can Kahveci (F.Bahçe)
YILIN ORTA SAHA OYUNCUSU:
Gedson Fernandes (Beşiktaş)
YILIN 10 NUMARASI:
Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)
YILIN TAKIMI:
Galatasaray
YILIN TEKNIK DIREKTÖRÜ:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
YILIN BAŞKANI:
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek
A SPOR ZIRAAT TÜRKIYE KUPASI ÖZEL ÖDÜLÜ:
Fenerbahçe

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Futbolun oscarları sahiplerini buldu
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