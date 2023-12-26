Futbolun oscarları sahiplerini buldu

ÖZEL ÖDÜLLER

SEZONUN OSCARLARI

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen zirvenin ardından 'Fotomaç Süper Ligin En İyileri Ödül Töreni' gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan yaptı. 8 dalda özel ödül, 12 dalda ise 'Sezonun Oscarları' olmak üzere toplamda 21 ödül sahiplerini buldu...Ödülü Turkuvaz Medya Tematik Kanallar Genel Müdürü Abdülhalik Çimen tarafından takdim edildi.YILIN teknik direktörü seçilen Okan Buruk'a ödülünü SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan verdi. Deneyimli hoca, transferle ilgili sorulara, "Transfer biraz geç başlayacak. Oraya kadar düşüneceğiz ve programımızı yapacağız.Süper Kupa daha iyi olacak. Baskı daha az olacak. Amacımız Suudi Arabistan'da kupayı kazanmak" dedi.Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı arasındaki diyalog herkesi güldürdü. Avcı sahneye doğru gelirken Buruk,yorumunu yaptı. Sonrasında sevgisini, "Hem hocalığımı yaptı hem de yardımcısı olarak çalıştım. Önemli günler yaşadık. Futbol dışında da bir aileyiz" diyen Buruk'a, Avcı şöyle yanıt verdi:en iyi 10 numarası seçilen Abdülkadir Ömür, video mesajı ile katılım gösterdi. 24 yaşındaki futbolcu,diyerek sözlerine başlarken Filistin'e destek çağrısı ile devam etti: "Dünya, Filistin halkının İsrail tarafından katledilmesine seyirci kalıyor.Bebekler aç susuz ölüme terkedilirken mazlum Filistin halkı için sadece dua etmek maalesef yetmiyor. Dünya Filistin'deki katliama 'dur' demeli."futboluna Üstün Hizmet Onur Ödülü Vincenzo Montella'ya gitti. İtalyan teknik adam, Turkuvaz Medya'ya teşekkür ederek başladığı konuşmasında,ifadeleri ile Türk halkına seslendi.Fernandes'in ödülünü Beşiktaş Medya ve İletişim Koordinatörü Okay Karacan, Fotomaç yazarı Sinan Vardar'dan aldı.Voleybol Milli Takımı Menajeri Pelin Çelik'e ödülünü Fotomaç Yayın Koordinatörü Cenk Atılgan verdi.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın BakTFF Başkanı Mehmet BüyükekşiA Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo MontellaTVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin ÇelikHatayspor'un sportif direktörü Taner Savut ile Ganalı futbolcusu Christian Atsu.A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör KıragasıFernando Muslera (G.Saray)Mauro Icardi (G.Saray)Abdülkerim Bardakcı (G.Saray)Sacha Boey (G.Saray)Kerem Aktürkoğlu (G.Saray)Semih Güler (A.Demirspor)Ferdi Kadıoğlu (F.Bahçe)İrfan Can Kahveci (F.Bahçe)Gedson Fernandes (Beşiktaş)Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)GalatasarayGalatasaray Teknik Direktörü Okan BurukGalatasaray Kulübü Başkanı Dursun ÖzbekFenerbahçe