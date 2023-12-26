Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş haberi: Ali Gültiken'den çarpıcı yorum! "Muleka psikolojik olarak rahatladı"
Giriş Tarihi: 26.12.2023 07:00

Son dakika Beşiktaş haberi: Ali Gültiken'den çarpıcı yorum! "Muleka psikolojik olarak rahatladı"

Son dakika Beşiktaş haberi: Ali Gültiken’den çarpıcı yorum! Muleka psikolojik olarak rahatladı

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. SABAH Spor yazarı Ali Gültiken, karşılaşmayı değerlendiren bir yazı kaleme aldı. İşte o ifadeler...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. SABAH Spor yazarı Ali Gültiken, karşılaşmayı değerlendiren bir yazı kaleme aldı.

İşte o ifadeler:

Öncelikle Beşiktaş'ın giydiği 100. yıl formasına bayıldım. Harika bir seçim olmuş. Formanın bu pozitif, Beşiktaş'a çok yakışan görüntüsü gördük ki oyuna da yansımış. Maça başlayan oyuncu seçimleri kadar futbolcuların pozisyonlarındaki değişimleri de oyuna çok olumlu katkılar yaptı. Amartey'in 6 numara pozisyonuna alınmasıyla Hadziahmetovic'in ön tarafa çıkışı, oyunu iyi yönde çok değiştirdi. Özellikle ilk yarıda Hadziahmetovic ve Salih'in oyuna kattığı pas kaliteleri, Beşiktaş'ı hücum bölgesinde etkili hale getirdi. Muleka'nın santrfor pozisyonunda oynaması da oyuncuyu psikolojik anlamda rahatlatmış ve bunun oyundaki yansımaları Beşiktaş adına çok pozitif oldu. Hücumda hem pas trafiğini yönetti hem de çevresindeki diğer oyuncuları da etkili hale getirdi. Semih'in gol atması da çok memnuniyet verici. Yetenekleri olan ve Beşiktaş'ın ihtiyacı olan, skora katkı yapabileceğini görebildiğimiz bir performans ortaya koydu. Mert son dakika kurtarışlarıyla birçok şeye cevap verdi. Bu zorlu ve sıkıntılı süreçte Beşiktaş'ın en çok ihtiyaç duyduğu şey; maç kazanmak ve biraz daha sakin bir süreci yaşayabilmek. Galibiyet bu açıdan Beşiktaş'a iyi geldi. Oyuncuların takım halindeki reaksiyonları, maça olan konsantrasyonları istenilen düzeydeydi. Eksikliklere rağmen Beşiktaş, ihtiyacı olan nefesi aldı. Kısa dönemde zor bir görevi üstlenen Serdar hocayı da bu performans için kutluyorum.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP yandaşı Can Ataklı'dan şehit babasına hakaret: "Kimsin lan sen?"
Market değil FETÖ yuvası
SON DAKİKA | Antalya'da Kafes-24 operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: Çukur Çetesi çökertildi
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan HDP/DEM'e bildiri tepkisi: Terörist ile aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görür
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP’nin kanalında skandal sözler! Halk TV ve TELE 1’de terörle mücadele rahatsızlığı!
Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören
CHP'nin bildiri tavrına PKK medyasından tam destek! "Şimdiye kadar noter görevi görüyorlardı..."
Son dakika haberi: Beşiktaş 3 puanı 2 golle aldı! Hatayspor evinde mağlup...
Başkan Erdoğan: Dünyada ulaşamadığımız nokta kalmayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş haberi: Ali Gültiken'den çarpıcı yorum! "Muleka psikolojik olarak rahatladı"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA