Son dakika Fenerbahçe haberi: Fred yoksa başı ağrıyor

Sahasındaki dev derbide Galatasaray ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de Fred'in vazgeçilmez oyunculardan olduğu bir kez daha görüldü. Sambacı, hem ofansta hem de savunmadan hücuma geçişlerde tampon görevi görürken orta sahada yerine oynayan İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo, Miha Zajc ve Sebastian Szymanski onun kadar etkili olamadı. Fred ile 18 maçın tamamını kazanan Kanarya, oynayamadığı 6 maçın 5'inde kan kaybı yaşadı. Süper Lig'de Trabzonspor (2-3), Adana Demir (0-0) ve Galatasaray (0-0) sınavlarında 7, Konferans Ligi'nde de Ludogorets (2-0) ile Nordsjaelland (6-1) müsabakalarında 6 puan yitirdi. Sadece Fatih Karagümrük (2-1) maçı kazanıldı.



YOKLUĞUNDA 12 GOL YEDI, AĞLARI 5 KEZ HAVALANDIRDI



Fred yokken topa sahip olma değerinde yüzde 55,6'lık orana sahip Kartal'ın takımı, varken bu istatistik yüzde 58'e yükseldi. Oynamadığında başarılı pası 340 olurken, görev aldığında bu rakamın 439'a çıktığı görüldü. Böylece topla oynama (%-4) ve başarılı pas (%-22.5) karneleri eksi yazdı. Bu sezon 6 asisti bulunan oyuncunun yerinde oynayanlar, asist katkısı veremezken F.Bahçe bu maçlarda 12 gol yedi, ağları sadece 5 kez sarsabildi.



KETENCİ: İNSANLARI KANDIRMAYIN!



Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci, Galatasaray'ın söylemlerine sert çıktı. Ketenci şöyle konuştu: "Bunlar hangi maçı seyrettiler merak ediyoruz. Sürekli yerde yattılar. Bütün takdir hakları onlardan yana kullanılmış ama yine de manipülasyon yapıyorlar. Penaltılar verilecek, kartlar çıkacak, öyle maç kazanacaklar. Aksi olunca şampiyonluğa tesir eden hata olmuş! Alışmışlar çünkü, daha sahaya çıkmadan her şey düzenleniyor onlar için. Maç sonrasında paylaşılan fotoğrafların, ilgili pozisyonla hiçbir ilgisi olmadığı açıkça görülüyor. Oyuncu yerde yatarken ağzını tutuyor, kulüp morarmış göz paylaşıyor. Kandırmayın insanları, en azından biz sizin ne olduğunuz biliyoruz."



SÜPER KUPA'YA HAZIR SÜPER KUPA'YA HAZIR



Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartla 3 maç ceza alan ve ligdeki Galatasaray derbisini kaçıran Fred, cuma günü Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa'yı iple çekiyor. Brezilyalı, bu kez sarı-kırmızılı ekibe karşı sahada olacak.