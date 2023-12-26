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Giriş Tarihi: 26.12.2023 08:23

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi'nin sakatlığı büyük aşkı yaraladı!

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Icardi’nin sakatlığı büyük aşkı yaraladı!

Son dakika Galatasaray haberi: Sakatlandığı ve sonrasında uzun süre iğneyle sahaya çıktığı 21 Ekim’deki Beşiktaş derbisinden sonra hızla düşüşe geçen 30 yaşındaki golcü Mauro Icardi'nin eski çabukluğu ve bitiriciliğinden uzak görüntüsü sarı-kırmızılıları düşündürüyor.

Fenerbahçe derbisinde Djiku ile ikili mücadelesinde penaltı tartışmaları geceye damga vuran Mauro İcardi, Türkiye kariyerinde ilk kez büyük bir maçta suskun kaldı. Sezona çok formda başlayan ve 15 maçta attığı 14 golle takımını hem lig hem de Avrupa'da taşıyan Arjantinli yıldız için iki kez ağları bulduğu 21 Ekim'deki Beşiktaş maçı dönüm noktası oldu. Derbide sakatlanan 30 yaşındaki santrforun sağ ayak bileği tendonlarında hasar ve kanama meydana geldi. O tarihten sonra hızla düşüşe geçen ve iğneyle sahaya çıkan İcardi, son 12 maçta 2'si penaltıdan toplam 3 gole imzasını koyabildi.

DEVLER LİGİ UÇTU GİTTİ

Bu karşılaşmalarda 1059 dakika süre alan Arjantinli süperstar, Bayern Münih ve Adana Demirspor'a attığı penaltılar dışında sadece Alanyaspor ağlarını sarstı. Süper Lig'de zirveye ortak olmaya devam eden sarı-kırmızılı takım, İcardi susunca Şampiyonlar Ligi'nde ise yoluna devam edemedi. Özellikle çabukluğunu ve bitiriciliğini kaybettiği yönünde eleştirilen tecrübeli futbolcunun, yakaladığı fırsatları değerlendirememesi Galatasaraylı taraftarlara büyük hayal kırıklığı yaşatıyor.

İLK KEZ BOŞ GEÇTİ

Kiralık oynadığı geçen sezon kazanılan şampiyonlukta başrolü oynayan Mauro İcardi, önceki günkü Fenerbahçe maçında ilk kez bir büyük takımı boş geçti. Arjantinli yıldız, daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşısında sahaya çıktığı 7 müsabakada 10 gol atıp 2 asist yapmıştı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Icardi'nin sakatlığı büyük aşkı yaraladı!
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