Dzeko’dan gol mesajı! Boşnak yıldız Süper Kupa için hazır...





GOLLE DÖNECEĞİNİN MESAJINI VERDİ

Cuma günü Riyad'da oynanacak karşılaşmada fizik durumunun daha iyi olacağı öğrenilen futbolcunun, karşılaşmayı da iple çektiği öğrenildi. Kupayı kazanarak, lig şampiyonluğu yolunda camiayı motive etmek istediğini de yakın çevresi ile paylaşan Dzeko, "Lig maçında istediğim gibi oynayamadım. Ama finalde farklı olacak. Fizik durumum iyi, golle döneceğim" dedi.