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Giriş Tarihi: 27.12.2023 09:44 Son Güncelleme: 27.12.2023 09:50

Dzeko'dan gol mesajı! Boşnak yıldız Süper Kupa için hazır...

Dzeko’dan gol mesajı! Boşnak yıldız Süper Kupa için hazır...

Fenerbahçe'nin dünyaca yıldız golcüsü Edin Dzeko, sakatlığı sonrasında derbideki dönüşünde kendini beğenmedi. Deneyimli golcü, final maçında performansını göstermek için kolları sıvadı.

Kayseri maçı öncesinde ağrıları nedeniyle bu karşılaşmanın kadrosuna alınmayan ve dinlendirilen Edin Dzeko, G.Saray ile ligde oynanan derbide ise sahadaydı.

DERBİDE SÖNÜK KALDI

37 yaşındaki oyuncu, mücadelesi ile alkış alsa da gol yollarında beklenen etkiyi gösteremedi. Edin Dzeko'nun, fizik durumu tam hazır olmadan sahaya çıkması ile birlikte hücum organizasyonlarında zayıf kaldığı da görüldü.



GOLLE DÖNECEĞİNİN MESAJINI VERDİ

Cuma günü Riyad'da oynanacak karşılaşmada fizik durumunun daha iyi olacağı öğrenilen futbolcunun, karşılaşmayı da iple çektiği öğrenildi. Kupayı kazanarak, lig şampiyonluğu yolunda camiayı motive etmek istediğini de yakın çevresi ile paylaşan Dzeko, "Lig maçında istediğim gibi oynayamadım. Ama finalde farklı olacak. Fizik durumum iyi, golle döneceğim" dedi.

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Dzeko'dan gol mesajı! Boşnak yıldız Süper Kupa için hazır...
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