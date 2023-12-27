Son dakika haberi: Süper Lig için flaş yorum! Tarihi fark olur...

SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk, Süper Lig ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte usta isimlerin o ifadeleri...



SORU: Süper Lig'de ilk yarı ocak ayına sarkan 16. ve 19. hafta maçları dışında bitti diyebiliriz. F.Bahçe ve G.Saray kafa kafaya zirvede. Rakipleri ise çok geride. Bu tablo için ne dersiniz?

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet, play-off'lu sezona benziyor. Bu ikili, o dönemde bütün rakiplerine büyük fark atmışlardı. Şimdiki tablo bize aynı görüntüyü veriyor. Lig yukarıdakiler ve aşağıdakiler diye ikiye ayrıldı. Kontlar zirvede oturuyor, diğerleri aşağıda birbirleriyle didişiyor. İki devin rekabeti Avrupa'da da sürüyor. Fenerbahçe ve Galatasaray, Konferans ve Avrupa Ligi'nde final oynamayı hedefliyor. Bu yarış, uzun sakatlıklar olmazsa ve devre arası yapılacak nokta transferler fark yaratırsa sezon sonuna kadar sürecek. Galatasaray'ın Kadıköy'de kaybetmemesi, psikolojik üstünlük adına önemli. Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Kayserispor, kadrolarını güçlendirip Avrupa kapısını açmaya çalışacaklar. Dipte yer alan takımlar ise düşmemek için kıyasıya mücadele verecek.

ALİ GÜLTİKEN: F.Bahçe ve G.Saray, kadro derinlikleri ve kaliteleriyle ligde gelinen tablonun özetini yaptı diyebiliriz. Maçlar oynanmadan önce de ortaya çıkan görüntü, bu kadroların tabelaya yansıyacağı yönündeydi. Bugün baktığımızda da aynı şeyi görüyoruz. Galatasaray geçen senenin şampiyonu olarak zaten etkili bir kadroya sahipti. Sezon başı ilaveleriyle de hem kadro içi rekabetini artırdı hem de oyuncu kalite havuzunu genişletti. Bunların yansımalarını hem ligde hem de Avrupa'da oynanan maçlarda gördük. Fenerbahçe'nin süreci biraz daha çarpıcı oldu. Üst seviye birçok oyuncunun kadroya katılımı ile beraber ortaya çıkan heyecan, sonuçlara da yansıdı. 'Bu kadar önemli isimler kadro bütünlüğü yakalayabilir mi?' düşüncelerini daha sezonun başındaki oyunlarıyla bertaraf ettiler. Bugünden ligin bu iki ekip arasında neticeleneceğini söyleyebiliyoruz.

GÜRCAN BİLGİÇ: İki lig oynadığımızı yazmıştım daha önce. Üstteki dört takım ile diğer 16'sı… Bu iki bölüm kendi aralarında mücadele edip, paylarına düşenin peşindeler. Derbinin berabere bitmesi, iki takımın da istediği bir durum. Diğerinin sürpriz bir puan kaybını bekleyecekler. Birbirlerine puan kaybetmediklerinden yarıştaki denge de kendini koruyacak. Bir nevi İspanya'daki Real-Barcelona tablosu. Diğer liglerde tek takımın domine ettiği durumlar da var. Tiyatro devam ediyor, bakalım yeni senaryolarda kime ne biçilmiş.

BÜLENT TİMURLENK: Ligin en iyi iki kadrosunun Fenerbahçe ve Galatasaray'da olduğu tartışmasız bir gerçek. Ancak sezon başından beri 12'şer Avrupa Kupası maçı oynayan bu iki takıma karşı ligin kalanının gösterdiği dirençsizlik, bu farkı yarattı. Zirvedeki iki takımın, bütün galibiyetlerini rakiplerini ezerek aldıklarını söyleyemeyiz. Onlar da sakatlar verdiler, uzun Avrupa yolculukları yaptılar. Ama özellikle ligde güçlü kimliğini kaybeden takımlar var. Adana Demir, Başakşehir, Konyaspor gibi. Derbi dışında Galatasaray, Hatayspor'a neredeyse kendi kendine yenildi. Zirvedeki rakibine kafa tutup maç kazanabilen tek takım ise Kadıköy'de Trabzonspor oldu. Ligin ikinci yarısında bu gidişat sürerse, lig tarihinin üçüncü ve dördüncüye atılmış en büyük farkıyla yüzleşiriz.