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Giriş Tarihi: 27.12.2023 14:48 Son Güncelleme: 27.12.2023 14:59

TFF Fair Play Ödülleri'nin ekim dönemi sahipleri belli oldu

AA
TFF Fair Play Ödülleri’nin ekim dönemi sahipleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Fair Play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturması amacıyla düzenlenen TFF Fair Play Ödülleri'nin Kasım 2023 dönemi sahipleri, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından belirlendi.

Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, "En Centilmen Takım" ödülünü Yılport Samsunspor'a verdi. "En Centilmen Oyuncu" ödülünü Trabzonsporlu Edin Visca alırken, "En Centilmen Teknik Direktör" ise Siltaş Yapı Pendikspor'dan Ivo Vieira oldu.

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TFF Fair Play Ödülleri'nin ekim dönemi sahipleri belli oldu
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