Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eljif Elmas, Leipzig'e transfer oldu
Giriş Tarihi: 28.12.2023 11:24

Eljif Elmas, Leipzig'e transfer oldu

Eljif Elmas, Leipzig’e transfer oldu

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen İtalya'nın Napoli takımının Kuzey Makedonyalı orta saha futbolcusu Eljif Elmas ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen İtalya'nın Napoli takımının Kuzey Makedonyalı orta saha futbolcusu Eljif Elmas ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Leipzig'den yapılan açıklamada, "Eljif Elmas, 1 Ocak 2024'te Napoli'den RB Leipzig'e taşınıyor. 24 yaşındaki oyuncu, Haziran 2028'e kadar dört buçuk yıllık uzun vadeli bir sözleşmeyle Leipzig'de 6 numaralı formayla sahada olacak." bilgisi verildi.

Orta saha oyuncusunun, 2 Ocak'ta takımla birlikte antrenmana çıkacağı bildirildi.

2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Elmas, Napoli'nin 2022-23 İtalya Serie A şampiyonluğunu kazanmasına da yardımcı oldu.

Bu transferden, Fenerbahçe'nin de azami 1,5 milyon avro bonus elde etme imkanı bulunuyor.

Sarı-lacivertli kulüpten 2019 yılında yapılan açıklamada, "Napoli tarafından futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak kulübümüzün azami 1,5 milyon avro bonus elde etme imkanı bulunmaktadır." ifadesi yer almıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! 10 kişi hayatını kaybetti 59 kişi ise yaralandı
Özgür Karabat'ın 254 haberi Bodrum’daki mahkemeye kaldırtması büyük tepki çekmişti: HSK'dan o hakime soruşturma!
İran ve Rusya'dan dolar hamlesi! Artık ticarette ulusal para kullanılacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İsrailli Yahudi yerleşimciler iyice kudurdu: Filistinli ailenin çadırına dronla kezzap döktüler
Tek başına bir kadın
2023’ün son anketi
Yaşar Okuyan... Hayatı roman
SON DAKİKA | Yerel mahkemeden Can Atalay kararı: Dosya Yargıtay'a gönderildi
İtalyan Kadriye’nin Türkiye aşkı
ARKADAŞINA GÖNDER
Eljif Elmas, Leipzig'e transfer oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA