Galatasaray - Fenerbahçe derbisi göz kamaştıracak!

G.Saray ile F.Bahçe arasında saat 20.45'te başlayacak maç öncesi, ses ve ışık gösterileri yapılacak. Pek çok sanatçı tribünleri coşturacak İki ezeli takımın 'Süper' buluşmasını siyaset, sanat ve futbol dünyasından birçok isim tribünden canlı olarak takip edecek. Atv maçı ve görsel şovu, A Spor ise karşılaşma öncesi ve sonrasında yaşanan detayları tam 38 kamerayla ekranlara taşıyacak

Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın sahibi olan Fenerbahçe, Süper Kupa'yı kazanmak için yarın farklı bir coğrafyada kozlarını paylaşacak… Geçtiğimiz pazar günü Süper Lig'de oynanan ve futbolseverler için hayal kırıklığı yaşatan 0-0'lık derbinin ardından Riyad'daki buluşma, daha bir önem kazandı. Avrupa'da yoluna devam eden, şampiyonluk yarışında 44 puanla ligde ilk iki sırayı domine edip, takipçilerine fark atan iki takımın mücadelesi, 2023'e kupayla veda etmek açısından da büyük önem taşıyor.



TFF'NİN 100. DOĞUM GÜNÜ



Suudi Arabistan'daki maç sadece Süper Kupa finali değil... Organizasyon aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin ve TFF'nin 100. yılının da kutlandığı bir doğum günü töreni özelliği taşıyor. Oyuncu Murat Yıldırım ile Faslı eşi İman Elbani Yıldırım'ın sunuculuğunu üstlendiği Süper Kupa organizasyonunda 100. Yıl'a özel yaptığı marşı dillere dolayan Norm Ender de sahne alacak. DJ Faruk Sabancı, performansı ile karşılaşmayı izlemeye geleceklere unutulmaz anlar yaşatacak. 100 kişilik ekip, saha içinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile gösteri yapacak.



EFSANELER GELECEK



Süper Kupa finalini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, eski Gençlik ve Spor Bakanı AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve Ankara Valisi Vasip Şahin de tribünden takip edecek. Eski futbolcular Mehmet Topal, Selçuk İnan, Gökhan Gönül, Mondragon ve Dirk Kuyt da konuklar arasında.



MANCINI DE İZLEYECEK



Süper Lig'de G.Saray ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan, Ay-Yıldızlı takımı da çalıştıran Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Süper Kupa'nın davetlileri arasında. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın başında sahaya çıkacak Vincenzo Montella, şu an Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştıran vatandaşı Roberto Mancini ile karşılaşmayı yan yana izleyecek. İtalyan hoca Mancini, Türkiye'de Galatasaray'la Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.



95 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞACAK



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak mücadeleyi evlerinden takip edecekler de hem maçı hem de görsel şöleni tüm detaylarıyla ekranda bulacak. Yayıncı Atv, 32 kameradan alacağı görüntülerle maçı izleyenlerle buluşturacak. Karşılaşma önü ve sonunda 6 kamera bu ekibe ekstra destek sunacak. Sahayı kuş bakışı gösteren Spidercam de görsel şöleni destekleyecek.