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Giriş Tarihi: 28.12.2023 11:27 Son Güncelleme: 28.12.2023 11:33

Galatasaray ile Fenerbahçe 399. randevuda

Galatasaray ile Fenerbahçe 399. randevuda

Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın oynanacak derbi ile 399. kez rakip olacak.

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda karşılaşacak.

İki takım bu maçla birlikte 399. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 148 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 127 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 540 golüne, Aslan 496 golle karşılık verdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe son olarak geçtiğimiz pazar günü Süper Lig'de Kadıköy'de karşı karşıya geldi ve mücadele 0-0 sona erdi.

SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 2 kez kazandı. 4 mücadele de berabere sona erdi. Bu müsabakalarda Galatasaray 12, Fenerbahçe ise 6 gol sevinci yaşadı.

OKAN BURUK İLE İSMAİL KARTAL 8. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bugüne kadar 6 resmi maçta karşı karşıya geldi. Geride kalan mücadelelerde Okan Buruk; Gaziantepspor, Çaykur Rizespor Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, İsmail Kartal ise Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un başındaydı. Bu karşılaşmalarda Buruk'un takımları 3 kez, Kartal'ın ekipleri de 2 defa sahadan 3 puanla ayrıldı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

ABDULKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak. Müsabakada Emre Malok VAR, Erkan Engin ve Cevdet Kömürcüoğlu ise AVAR olarak görev yapacak.

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Galatasaray ile Fenerbahçe 399. randevuda
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