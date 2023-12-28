Süper Kupa’nın oynanacağı Al-Awwal Park, güneşte renk değiştiriyor

Turkcell Süper Kupa'ya ev sahipliği yapacak Al-Awwal Park, farklı özellikleriyle dikkat çekiyor. 7 Mayıs 2015'te açılışı yapılan 25 bin kişilik stadyum, 215 bin Riyal'e (57 milyon dolar) mal oldu. 2 bin kişilik loca ile 88 VIP koltuğun yanı sıra, 42 basın ve 76 engelli yeri bulunuyor. Stadyum, metal dış malzemeyle kaplanırken güneş ışığında renk değiştiriyor. Güneş vurduğunda altın ya da kahve rengini alıyor. İçerisinde olimpik yüzme havuzu ve 500'den fazla seyirci kapasiteli teras bulunuyor. Sahanın daha iyi aydınlatılması için tavanın yarısı örtüldü. Al-Awwal Park, Eylül 2020'de Cristiano Ronaldo, Sadio Mane ve Anderson Talisca'nın da formasını giyen Al-Nassr'a 10 yıllığına kiralandı.