Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Jürgen Klopp'tan Salah açıklaması!
Giriş Tarihi: 29.12.2023 23:03

Jürgen Klopp'tan Salah açıklaması!

Jürgen Klopp’tan Salah açıklaması!

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Mohamed Salah'ın Afrika Kupası'na gideceğini ve takımın buna hazır olduğunu söyledi.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Mısır Milli Takımı ile Afrika Kupası'na katılacak Mohamed Salah ile ilgili konuştu.

Klopp, "Bir golcüyü kaybetmek yaygın bir durum. Hem Sadio Mane hem de Salah ayrıldığında durum daha da kötüydü ama bir şekilde idare ettik. Genellikle en az biri turnuvanın ilerleyen aşamalarına kadar kalırdı, bu da durumu daha da kötü yapardı. Bu yüzden bununla başak çıkmak zorundayız. Salah'ın Afrika Kupası'na katılacağını biliyorduk, bu her zaman açıktı. Bunu da atlayacağız" dedi.

Klopp, Salah'ın yanı sıra Wataru Endo'nun da Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'na katılacağını söyledi.

İki futbolcunun, Liverpool'un 1 Ocak'ta oynanacak Newcastle United maçında yer alması ve daha sonra turnuvaları için takımdan ayrılması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener Servet Avcı ile anlaştı
Son dakika haberi: TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe’den açıklama bekleniyor! Takımlar stadyuma gelmedi
Bakan Özhaseki'den İstanbul'a özel kentsel dönüşüm açıklaması: 1 milyon konut yapacağız
Eylem hazırlığındaki DEAŞ’a operasyon: Sinagog, kilise ve Irak Büyükelçiliği’ne eylem hazırlığındaydılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
‘FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz’ diyen meclis üyesi CHP’den ihraç edildi
Son dakika: TFF'den Süper Kupa açıklaması! "Dezenformasyona itibar etmeyiniz"
Tokat Zile'de aile kavgası: 2 ölü, 3 yaralı!
112’ye gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! "Etrafımda bir sürü ölü var" dedi: Gerçek çok başka çıktı
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 hedef imha edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Jürgen Klopp'tan Salah açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA