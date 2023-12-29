Muhteşem şölen

İki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek mücadele öncesi tam anlamıyla bir görsel şov yaşanacak. Ses ve ışık gösterilerinin yapılacağı Al-Awwal Park'tanin ve'nun (TFF) 100. yılı nedeniyle özel bir törene imza atılacak.Birçok sanatçı sahne alırken Norm Ender, bestesi ve sözleri kendisine ait olan 100'üncü Yıl Marşı'nı orkestrası ile birlikte seslendirecek. Ayrıca 100 kişilik ekiple Türk bayrağı, Atatürk posteri ve kulüp armaları açılacak.Süper Kupa'ya ev sahipliği yapacak olan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi)Sadece Suudi Arabistan'ın değil, dünyanın en modern statlarından birisi ve Al Nassr FC'ye ev sahipliği yapıyor.'un iç saha maçlarına çıktığı Al-Awwal Park'ta ayrıca Süper Lig'de forma giyen Anderson Talisca ve Alex Telles de sahne alıyor.üper Kupa finali ATV ve A Spor farkıyla futbolseverlerle buluşacak. ATV, dev mücadeleyi tam 38 kamera ile ekranlara saat 20.45'te canlı olarak taşırken A Spor, gün boyu yayınlarıyla maç öncesi ve sonrasındaki gelişmeleri anbean seyirciyle buluşturacak.Süper Kupa'ya ait tüm detaylar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar A Spor'da olacak.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a Süper Kupa için davetiye gönderdi. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun da baştaolmak üzere Suudi Ligi'nde top koşturan birçok ünlü futbolcuyu maçı izlemeye davet ettiği öğrenildi.GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri, Ankara Valisi Vasip Şahin'in yanı sıra eski futbolcular, teknik direktörler Mircea Lucescu, Roberto Mancini, Vincenzo Montella ve sanatçılar, Riyad'daki Süper Kupa maçını tribünden izleyecek.MÜCADELEDE Süper Kupa'yı havaya kaldıracak takım 65 milyon TL'yi kasasına götürecek. Diğer ekip ise 43 milyon TL'nin sahibi olacak.dev organizasyonda ezeli rakipler, ayrıca Riyad'da kurulacak stantlarda forma ve ürün satışlarında da önemli bir gelir elde edecek.