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Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:49

Son dakika haberi: Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim Belhanda'nın yeni adresini açıkladı!

Son dakika haberi: Panathinaikos’un yeni teknik direktörü Fatih Terim Belhanda’nın yeni adresini açıkladı!

Son dakika haberi: Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim, düzenlenen imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili konuşan Terim, Adana Demirspor'dan ayrılan Belhanda'nın yeni adresini de açıkladı.

Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim'e imza töreni düzenlendi. Mümkün olan en kısa sürede oyun anlayışını takıma aşılamaya çalışacağını ifade eden Terim, "Tempolu, baskılı, oyun kontrolünün bizde olduğu bir oyun anlayışımız olacak." ifadelelerini kullandı.

İŞTE O SÖZLER:

"Ivan Jovanovic'e şahsım hakkında söylediği güzel sözler için teşekkür ediyorum. Onun getirdiği yerden takımı daha da öteye taşımaya çalışacağız. Ki o da Lig Şampiyonluğu. Şampiyonlar Ligi müziğini de stadımızda çaldırmak istiyoruz. Hemen yeni yılda maçları seri şekilde başlıyor. Büyük bir takımdaysanız, bütün kupalara talip olmalısınız. Mümkün olan en kısa sürede kendi oyun anlayışımı takıma aşılamaya çaışacağım. Tempolu, baskılı, oyun kontrolünün bizde olduğu bir oyun anlayışımız olacak."

"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

"1 Ocak itibariyle resim transfer dönemi başlıyor. Sportif Direktörümüz Yannis ile beraber transferi konuşuyoruz. Eğer ilgilendiğimiz oyuncular olursa bunu bizim ağzımızdan duymanızda fayda var. Doğruyu bizden duyarsınız. Şu an bir tasarrufumuz yok çünkü mevcut takımı görmeden transfer kararı söz konusu olamaz. oyuncularımı görmek istiyorum. Onlara güveniyorum."

"BELHANDA ÇOK KIYMETLİ BİR OYUNCU"

"Transferin memleketi olmaz. Türkiye'den de olur, başka bir yerden de olur gelir oyuncu. Belhanda çok önemli, kıymetli oyunculardan bir tanesi. Ben seçimini yaptı diye biliyorum. Büyük ihtimalle Katar'a gidiyor diye biliyorum. Ama asıl olan ben takımımı görmek istiyorum. Raporumu vereceğim."

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Son dakika haberi: Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim Belhanda'nın yeni adresini açıkladı!
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