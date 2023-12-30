Bülent Uygun SABAH Spor’a konuştu! Sivasspor’a geri dönecek mi?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Servet Çetin ile yollarının ayrıldığını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonu başında teknik direktörlük görevine getirilen Servet Çetin ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yolların ayırıldığı belirtildi.
Çetin'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edilen açıklamada, şunları kaydedildi:
"1 sezon futbolcu, 4 sezon yardımcı antrenör ve son olarak da teknik direktör olarak görev yaptığı Sivasspor'da büyük hizmetlere imza atan Servet Çetin, kişiliği ile herkesin büyük sevgisini ve saygısını kazanarak kulübümüzde önemli izler bırakmıştır. EMS Yapı Sivasspor çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Servet Çetin'e teşekkür ediyor, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz."
BÜLENT UYGUN GERİ DÖNECEK Mİ?
Servet Çetin'in istifasının ardından Sivasspor'da gündeme Bülent Uygun geldi. Kırmızı-beyazlı ekibi 2005-2009 yılları arasında çalıştıran Uygun, yeniden Sivasspor'a dönmeye hazırlanıyor.
Sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Bülent Uygun, Sivasspor yönetiminin kendisini istediğini ve yılbaşından sonra görüşeceklerini söyledi.
Bülent Uygun, Sivasspor'a imza atması halinde Kayserispor maçında takımın başında olacak.