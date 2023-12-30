Kartal, Bailly’den kurtuldu!

Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 8 maçta forma giyebilen Eric Bailly ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.Bailly, Dolmabahçe'de 3-1 kaybedilen Fenerbahçe derbisinin ardından Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana ve Rachid Ghezzal ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.Beşiktaş, genç futbolcusu Semih Kılıçsoy ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya vardı. 18 yaşındaki forvetin 1 yılı opsiyonlu 2026'ya kadar devam eden mukavelesi, 2028 yılına uzatılacak. Beşiktaş'ın, anlaşmayı kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor.Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Beşiktaş Kulübü Başkan'ı Hasan Arat'ı ziyaret etti. Kulübün en yaşlı (93) üyesi olan Koç, Beşiktaş Müzesi'ni gezdi. Müzede kendisi için hazırlanan özel köşenin açılışını yapan ve eserleri inceleyen Rahmi Koç, daha sonra Tüpraş Stadyumu temalı pastayı kesti. Koç, kendisinehediye eden Arat'a, "Kulübün sana ihtiyacı var" dedi.