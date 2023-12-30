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Giriş Tarihi: 30.12.2023

Kartal, Bailly’den kurtuldu!

Kartal, Bailly’den kurtuldu!

Siyah-beyazlılar, beklentilerin çok uzağında kalan Fildişi Sahilli stoperle yollarını ayırdı

Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 8 maçta forma giyebilen Eric Bailly ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Siyah-beyazlı kulüp, böylece 1.5 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmuş oldu. Bailly, Dolmabahçe'de 3-1 kaybedilen Fenerbahçe derbisinin ardından Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana ve Rachid Ghezzal ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı. 29 yaşındaki futbolcu, Villarreal ile anlaştı.

SEMİH İLE 2028'E
Beşiktaş, genç futbolcusu Semih Kılıçsoy ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya vardı. 18 yaşındaki forvetin 1 yılı opsiyonlu 2026'ya kadar devam eden mukavelesi, 2028 yılına uzatılacak. Beşiktaş'ın, anlaşmayı kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor.

RAHMİ KOÇ'TAN ARAT'A ZİYARET
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Beşiktaş Kulübü Başkan'ı Hasan Arat'ı ziyaret etti. Kulübün en yaşlı (93) üyesi olan Koç, Beşiktaş Müzesi'ni gezdi. Müzede kendisi için hazırlanan özel köşenin açılışını yapan ve eserleri inceleyen Rahmi Koç, daha sonra Tüpraş Stadyumu temalı pastayı kesti. Koç, kendisine Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlanan 100 sırt numaralı formayı hediye eden Arat'a, "Kulübün sana ihtiyacı var" dedi.

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Kartal, Bailly’den kurtuldu!
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