Son dakika Beşiktaş haberi: Genesio’da sona doğru!

Rıza Çalımbay'ın görevden alınmasının ardından birçok teknik adamla temasa geçen Beşiktaş'ta, Bruno Genesio bir numaralı aday olarak öne çıktı. Siyah-beyazlılar, Fransız çalıştırıcı ile yaptıkları pazarlıkların ardından sözleşme süresi ve yıllık ücret konusunda anlaşmaya vardı. Ayrıca planlama, yeniden yapılanma ve kadroya dair beklentiler ile talepler de tecrübeli hoca tarafından olumlu karşılandı.



BİRKAÇ GÜN İÇİNDE NETLİK KAZANACAK



Bruno Genesio'nun, kendisi adına önemli olan bu kararı almadan önce sağlıklı bir şekilde düşünmek istediği ve ailesinin görüşüne başvurarak hareket etmeyi planladığı kaydedildi. 57 yaşındaki hocanın birkaç gün içinde dönüş yapması bekleniyor. Fransız teknik adam, Beşiktaş'ın teklifini kabul ederse 1.5+1 yıllık mukaveleye imza atacak. Sezon başına 3.5 milyon Euro ücret alacak.



OLIVER GLASNER KABUL ETMEDİ



Siyah-beyazlılar, Bruno Genesio dışında Oliver Glasner ile de görüşmelerde bulundu. Avusturyalı teknik adam, kendisine sunulan 1.5 yıllık kontratı makul bulmadı. Ayrıca mevcut durumda Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevini devre arasında üstlenmenin kendisi adına ciddi bir risk olduğunu düşündüğü belirtildi.