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Giriş Tarihi: 31.12.2023 17:32

Sivasspor'la yollarını ayıran teknik direktör Servet Çetin, futbolcularla vedalaştı

AA
Sivasspor’la yollarını ayıran teknik direktör Servet Çetin, futbolcularla vedalaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor ile yollarını ayıran teknik direktör Servet Çetin, futbolcularla vedalaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çetin ve teknik heyeti için kulüp tesislerinde veda programı düzenlendi.

Çetin, burada yaptığı konuşmada, ayrılığın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, "Buraya gelirken sizlere adaletli davranacağımı, adil olacağımı ve hak edeni oynatacağımı söylemiştim. Kime göre adalet? Bana göre adil olabilir ama size göre olmayabilir. Benim doğrum size yanlış gelebilir. Ancak şuna inanın, hiç değilse vicdani ve insani olarak bunu yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Takımdaki herkese adil davranmaya çalıştığını vurgulayan Servet Çetin, "Bilmeden, istemeden kırdığım insanlar varsa, hakkınızı helal edin. Bilerek kırayım, inciteyim yapısında bir insan değilim. Sonuçta futbolu ben eğlence olarak görüyorum. Onun için bir arkadaşımı kırmak istemem, kırmam da. Sizi canı gönülden takip edeceğim. İnşallah sezonu da çok güzel bitirirsiniz. Tekrar hakkınızı helal edin. İnşallah görüşürüz. Belki başka takımda, dışarıda karşılaşırız. Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun. Böyle şeyler gayet normal. Hepinizden Allah razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Çetin ve teknik ekibi, futbolcularla vedalaştıktan sonra kulüpten ayrıldı.

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Sivasspor'la yollarını ayıran teknik direktör Servet Çetin, futbolcularla vedalaştı
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